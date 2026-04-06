Jugador de fútbol sorprendió al presentar a su novio en programa en vivo

Ignacio Lago es figura de Colón de Santa Fe en el fútbol argentino. (Tomado de Revista Six/Tomado de Revista Six)

El fútbol argentino se estremeció luego que el futbolista Ignacio Lago, del club Colón de Santa Fe, presentó a su novio durante una entrevista, con lo que se convirtió el el primer jugador profesional de ese país en hacer pública su homosexualidad.

Durante la emisión del programa Sangre y Luto, que se emite por Aires de Santa Fe, un canal regional, Lago recibió un video en el que sale su pareja enviándole un saludo y felicitándolo por lo que ha conseguido en el deporte.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, indicó el novio de Lago, quien apareció de manera sorpresiva tras un acuerdo con la producción del programa.

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❤️🖤 NACHO LAGO, figura de COLÓN, fue sorprendido en vivo por su novio



▶ El jugador del Sabalero estuvo en el programa 'Sangre y Luto' y su pareja lo sorprendió con un mensaje de apoyo en vivo



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El programa fue grabado en vivo el año pasado, según detallaron medios argentinos, pero se viralizó y dio a conocer hasta este lunes, por lo que nadie sabía nada públicamente.

Nacho estaba con una sonrisa de oreja a oreja viendo el saludo que le enviaba su novio y contó que se sentía muy orgulloso de poder hablar de este tipo de cosas públicamente, al tiempo que dio detalles sobre su relación.

“No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa, así es él, es algo muy de él, es muy atento, da sus muestras de cariño de esta manera tan especial,”, dijo sobre la sorpresa.

“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, añadió.

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Ignacio Lago se muestra muy feliz al lado de su novio. (Instagram/Instagram)

Lago tiene 23 años y juega de delantero o extremo y tiene el récord de ser el futbolista que debutó más joven en la historia del club Almirante Brown, en el cual se estrenó apenas a los 15 años.

Llegó a Colón en el 2024 y se convirtió en uno de sus jugadores referentes y de mejor rendimiento, lleva tres goles en el actual certamen argentino y en el club afirmaron sus intenciones de renovarle el contrato.