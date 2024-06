Keylor Navas alabó una característica de Gustavo Alfaro que considera lo hará muy exitoso

Keylor Navas estuvo solo en dos partidos con Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Keylor Navas acaba de anunciar hace menos de un mes su retiro de la Selección de Costa Rica, por lo que con el seleccionador Gustavo Alfaro apenas estuvo presente en dos partidos, pero le sirvió para llevarse una gran impresión del che.

El arquero dio una entrevista exclusiva al periodista Yashin Quesada para el programa Encuentro Deportivo en Radio Columbia, donde habló de Alfaro y sobre las críticas que muchas veces le hicieron de su paso por la Tricolor, debido a sus reiteradas ausencias a diversos torneos, partidos amistosos y eliminatorios.

Para el meta tico, Alfaro tiene dos características que lo hacen un entrenador al que le vaticina un buen futuro a cargo de la Tricolor, cosas que no se ven en cualquiera.

“Es un entrenador muy bueno, para mí es un caballero. Cuando las personas son así, les va a ir bien siempre. Lo poquito que pude trabajar con él, tiene un conocimiento muy grande, mucha experiencia y, algo que es importante, tiene buen manejo de grupo, sabe entender al futbolista.

“En el fútbol de hoy en día eso es más importante que saber de táctica. No estoy diciendo que no sepa, sabe mucho, pero tiene eso, sabe tratar al jugador, hablarle y respetarlo. En una relación se tienen que entender las dos personas y cuando un entrenador no tiene eso, es complicado”, comentó.

Keylor y el Lechuga estuvieron en el partido de repechaje ante Honduras y luego en el amistoso ante Argentina, que a la postre acabó siendo la mejenga de despedida de Navas en la Sele. El argentino contaba más con el meta de quien dijo “era nuestro Messi”, pero respetó su decisión de retirarse.

