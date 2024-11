Keylor Navas explicó por qué decidió entrenar con la Selección de Costa Rica

Keylor Navas entrenó con la Selección de Costa Rica previo a la serie ante Panamá por la Liga de Naciones. Foto: prensa FCRF

Keylor Navas reveló este domingo el motivo por el que estuvo entrenando con la Selección de Costa Rica hace unas semanas, lo que causó y generó muchas especulaciones sobre su futuro.

El famoso arquero tico realizó una entrevista en el programa Tiempo Final de FUTV en el que contó que pidió un chance para no entrenar solo, pero descartó que haya sido para volver a la Sele.

Navas descartó las versiones de algunos periodistas y aficionados que el meta se fue “a figurar” o para que lo vean y generar comentarios a nivel internacional. “Yo ni me di cuenta de nada de eso”.

LEA MÁS: Keylor Navas contó cuánto tiempo le queda de carrera y cuál será su próximo paso

“En el interior de cada persona hay una verdad absoluta, yo sé porqué fui a entrenar ahí. La verdad, la verdad, siendo un hombre sincero, es que estoy viviendo muy cerquita de ahí (San Rafael de Alajuela), mis hijos están en un colegio (cercano) y he estado entrenando solo, con un entrenador y todo bien.

“Me dije, voy a ver si me dan la oportunidad y cambio un poco la rutina. No me metí de lleno ni a comer con el grupo ni a las reuniones, solo pedí el espacio para entrenar, estar ahí tranquilo y Claudio Vivas muy amablemente con su cuerpo técnico, me dijeron que sí, fui a disfrutar de estar entrenando que es lo que a todos nos gusta, esa es la verdad”.

LEA MÁS: Keylor Navas contó por qué se cayó su fichaje por el Barcelona

Keylor Navas contó que está viviendo cerca del Proyecto Gol. Foto: prensa FCRF

“No fui ni por reflectores, ni por apantallar a uno ni al otro, ni esto ni allá, todo lo que digan a partir de allá, no es verdad porque la intención fue esa”, explicó.

LEA MÁS: Keylor Navas reveló una noticia que alegrará a muchos aficionados del Saprissa

Keylor enfatizó que se ha sentido muy bien durante estos meses que se vino para estar en Costa Rica y que la Tricolor siempre será muy importante para él, por lo que tampoco tiene problemas en ir a entrenar con la Sele.