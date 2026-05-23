Liberia no descansa y confirmó la llegada de un exmundialista con amplia experiencia

El Municipal Liberia es uno de los clubes más activos tras finalizar el Clausura 2026 y sigue confirmando la llegada de nuevos jugadores de cara al próximo semestre.

Este sábado, el cuadro pampero anunció la contratación del atacante John Jairo Ruiz, quien sumará de esta forma una camiseta más a su currículo.

John Jairo Ruiz es el nuevo refuerzo de Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Con experiencia en clubes como el LOSC Lille de Francia, Dnipro de Ucrania y Estrella Roja de Serbia, así como pasos por el Saprissa, Herediano y Guadalupe FC, Ruiz ya es un coyote más”, destacó el club en un comunicado de prensa.

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Liberia apuesta por la experiencia en el proyecto de Cardozo

John Jairo, quien jugó el mundial sub 20 en Colombia, firmó por un año con los pamperos, tras una temporada difícil en la que no lució mucho con Guadalupe FC, club que se marchó a la segunda división tras acabar el pasado campeonato.

“Su experiencia y gran recorrido deportivo será muy importante en nuestro proyecto liderado por José Saturnino Cardozo”, añadieron los aurinegros.

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A sus 32 años busca relanzar su carrera

A sus 32 años, Ruiz buscará demostrar que todavía tiene fútbol y cosas por dar, además de volver a lucir como lo hizo en sus mejores tiempos en el extranjero, el Team o el Monstruo.