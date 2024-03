Llegada de Alexandre Guimaraes a Alajuelense se debate entre su currículo y los que les chima su pasado en Saprissa

Alexandre Guimaraes le sonríe a lo que será su nuevo reto en Alajuelense. Foto: John Durán.

Alexandre Guimaraes será presentado este martes como nuevo entrenador de Alajuelense, una movida con la que los manudos tratarán de recuperar el buen camino que se les perdió en el Clausura 2024.

Guima llegará al cuadro rojinegro con todas las de la ley, y hasta con sus asistentes; es más, se presume que hasta con preparador físico y alguna otra persona más integrada a su cuerpo técnico, como parte de las condiciones que puso para comerse ese chicharrón.

Desde que se soltó la noticia se han tomado varias posturas, los que por un lado creen que es un buen movimiento por el currículo del técnico, que ha dirigido en países como Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, India y dos veces mundialista con la Selección de Costa Rica.

Por otro lado, hay manudos a quienes no les hace gracia la idea, pues ven que es “otro morado más” en la Liga, luego de lo que han sido las contrataciones en años pasados de Celso Borges, hijo de Guima; Michael Barrantes o Joel Campbell, para citar algunos.

Esta respuesta se palpitó con fuerza en redes sociales; por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook lanzamos la pregunta: ¿Les gustaría ver a Alexandre Guimaraes como nuevo técnico de Alajuelense? y los criterios estuvieron bastante divididos entre esas dos consideraciones.

“¿Porqué no? Tiene experiencia, capacidad y ha hecho campeones a varios equipos. Hay que dejarse de seguir colores. Debemos seguir la experiencia y la eficiencia”, “Todo lo que huele a morado es dañino para la institución más grande de Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense”, fueron un par.

Experiencia probada

Para Pablo Izaguirre la carrera de Alexandre Guimaraes ha sido muy sólida por lo que no puede centrarse únicamente en que es un exmorado más. (Jose Cordero)

Le consultamos a una leyenda del liguismo y una voz autorizada como Pablo Izaguirre, quien es parte del grupo de exjugadores que han hablado para buscar soluciones en el cuadro rojinegro y el che se inclina más por el respeto que se puede sentir por la carrera de Guima.

Para el argentino nombres como el de Alexandre no se deberían medir desde el pasado de un color, porque al ser campeón en países como Colombia, Emiratos Unidos, Guatemala y Costa Rica habla de una carrera que ha sido sólida.

“Yo siento que eso de que digan que es un morado más ya pasó, porque si fuese así, tiene cuatro, cinco, seis jugadores que vinieron de Saprissa o Heredia, es un camino que ya han tomado antes.

“Una persona como Guimaraes tiene mucha experiencia, manejo de camerino, debe saber hablar con los jugadores y ser muy inteligente para tomar sus decisiones, que es lo que pesa realmente”, dijo.

Para Pablo el elemento a considerar no es que Guima haya estado en Saprissa toda la vida, sino que por todo su recorrido en el extranjero y hasta en la Sele, no se le debería ver como un moradazo que no se pueda quitar la etiqueta.

“Para mí habría que dejarlo que trabaje, tiene su recorrido, aparte de trabajar ojalá que las decisiones que tome sean acuerpadas por la junta directiva, no solo con Guimaraes, sino con los futuros técnicos que vengan, eso termina siendo un detalle muy importante”, añadió.

Para Izaguirre a Guima le juega a favor haber dirigido equipos grandes en Colombia, donde se vive un ambiente muy parecido al del fútbol acá, la gente exige y presiona por resultados, como cuando dirigió al América de Cali y al Atlético Nacional.

“Estamos hablando de un técnico de mucha experiencia y al que la presión no lo va a afectar porque ya está acostumbrado. No olvidemos que estuvo en el América de Cali, y en Sudamérica hay una presión terrible en los equipos grandes. Vamos a ver cómo se arma con su cuerpo técnico y preparador físico, y cómo le va impregnando su sello al grupo”, comentó.

La afición será quien finalmente diga cómo recibirá a Alexandre Guimaraes. (JOHN DURAN)

Polémica

Una de las opiniones que más picó este lunes fue la de Rolando Fonseca, quien en el programa Teletica Deportes Radio afirmó que en Alajuelense el romanticismo ya quedó de lado para buscar figuras de la acera del frente como Guima.

“El equipo de su gente ya queda afuera, ya no es el equipo de su gente, sino uno morado y blanco. Lo que no quedó en Saprissa, así es, pero ojo. Yo lo avalo, se lo dice alguien que fue a esa institución (Liga) y que tenía que devolverles eso. No pasa nada, el romanticismo queda afuera.

“La gente tal vez lo diga por la historia, por lo que pasó ahí, pero eso no compete, yo voy al profesionalismo, que eso es lo que se apela, el profesionalismo de la persona que vaya y de lo mejor de sí”, tiró una persona que estuvo en los mismos zapatos en los que hoy está Guimaraes.

