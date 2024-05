Douglas Sequeira le tiró duro a Robert Garbanzo luego del partido

Douglas Sequeira, entrenador de Puntarenas, le tiró duro a Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, luego del partido de este miércoles en la noche.

El juego finalizó 3 a 0, favorable a los florenses, pero Sequeira no se anduvo por las ramas cuando debió señalar al gerente herediano.

Douglas Sequeira le tiró a Robert Garbanzo. (Rafael Pacheco Granados)

“Es una falta de respeto y primero le dije, no se meta con Puntarenas, yo no le falto el respeto a él, no me voy a igualar pero yo sé quién sabe de fútbol y se toma atribuciones que no le corresponde. Hay que respetar a una gran provincia, a una gran insitutcion y si quiere hablar conmigo de fútbol que me busque en un hotel en Puntarenas”, dijo.

“No me gustó que Robert hablara sobre Puntarenas FC. Si es gerente de Heredia se tiene que enfocar en Heredia. No me gusta y hay que respetar las instituciones, como se lo dije a Héctor Altamirano y se lo dije a los jugadores, les deseo lo mejor porque es un gran equipo”, expresó.

Según explicó el Esqueleto, le tuvo que decir a Robert que no se metiera con la institución, aunque no detalló qué fue lo que exactamente dijo el gerente herediano.

Robert Garbanzo irrespetó a Puntarenas, según Douglas Sequeira. (Rafael Pacheco Granados)

“Tuvo una actitud de minimizar a mi persona y de minimizar a la institución, hubiera estado Jafet Soto, lo saludo, toda las conferencias de Jafet las veo, todas las entrevistas las veo porque uno sabe cuando una personas sabe de fútbol y cuando no sabe de fútbol y él se toma atrevimientos que no le corresponden. Tiene que respetar a Puntarenas FC”, dijo.