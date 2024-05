Luis Paradela lanzó una frase que muestra la grandeza de Saprissa y le chimará a los rivales

Luis Javier Paradela se coronó como el jugador del partido que le otorgó al Deportivo Saprissa el tercer tetracampeonato de su historia y a su parecer grande solo hay uno: Saprissa.

Luis Javier Paradela celebró con todo el gol que puso a Saprissa sobre Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco.

“La verdad es que nos propusimos que once contra once no hay un equipo aquí que nos gane. Deseábamos hoy que el partido fuera así, once contra once para que no hubiera excusas”, comentó en entrevista para Futv.

“La verdad estoy supercontento con el equipo, con el trabajo que hizo hoy en cancha, por el trabajo que vienen haciendo todo el torneo. Estábamos, la verdad, bien confiados, sabíamos de lo que éramos capaces, sabíamos el equipo que teníamos”, agregó.

Además, dejó claro que la resolución del partido de ida, en la que perdieron 1 a 0, le cayó como una patada al hígado y que todo el plantel estaba preparado para demostrar la garra morada y el ADN que los caracteriza.

“Metieron la mano en los frijoles y con los frijoles no se juega, es la comida de la familia. Nos tocó un poco el dedo, entonces sí teníamos todo el deseo que fuera hoy domingo”, dijo.

Por último, aseguró que se siente optimista sobre el futuro y que el tetracampeonato y la 40 solo son el inicio.

“Nos hemos trazado planes, tenemos a futuro grandes cosas, ya son cuatro, queremos hacer historia”, concluyó.