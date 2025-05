Machillo Ramírez evitó caer en el mismo error que fue letal para Alexandre Guimaraes ante Herediano

Óscar Ramírez no se metió en la misma zona que le trajo problemas a Alexandre Guimaraes. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jorge Navarro)

Óscar “Machillo” Ramírez enfrentará su primera final con Alajuelense tras su regreso a los banquillos sin morder anzuelos ni irse en fintas que le costaron mucho a otros como Alexandre Guimaraes en ese puesto.

Jafet Soto, entrenador y presidente del Herediano, hace seis meses se “comió” y arrastró al fango a Guima desde las conferencias de prensa, con declaraciones que se le metieron en la cabeza y no lo dejaron pensar con claridad.

Al final Guima se calentó, se metió en el mismo juego que el florense, se lo llevó a su terreno y allí con su colmillo el rojiamarillo mató a su rival.

En esta ocasión Soto tiró anzuelos similares para el Machillo, recordando que ahora hay VAR, como una queja que sin herramienta, Ramírez no hubiera ganado algunas finales al Team o soltar que ya tiene fichado a un manudo para el otro torneo.

Al ser consultado sobre esas cosas, el Machillo demostró que las canas tienen una función y afirmó que conoce muy bien a Jafet y que no le va a dar gusto metiéndonse en su juego.

Jafet Soto le tiró el anzuelo al Machillo Ramírez, pero este no lo pescó. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Yo creo que ya ustedes conocen a Jafet y lo que él de alguna manera quiere. De este momento para atrás, ya pasó, en estos momentos este segundo, ya pasó. Entonces, para mí el pasado es para eso, para recordarlo tal vez, para corregir, para mejorar, para aprender, pero nada más”

“Yo a los 60 años veo la vida tan simple que ya ni con la mujer ni con nadie quiero pelear; yo quiero estar tranquilo, vivir lo que me falte de la forma más tranquila y más pausada y que sea lo que sea”, comentó.

Una persona que conoce muy bien a Ramírez, como Mauricio “Chunche” Montero, afirmó que el DT manudo no va a caer en esos juegos y que más bien si Jafet quiere ensuciar el partido de alguna manera, con Óscar se puede topar con una sorpresa.

“Óscar no va a caer en eso y si tiene que responder va a responder con algo jocoso, no directo ni lléndose a la persona, él es diferente en ese sentido. Usted ve sus conferencias y no se apresura para decir nada, muy diferente a como hablan otros”, opinó.

Tal parece que en esta ocasión el duelo tendrá que ser en cancha y no en los micrófonos.