Machillo Ramírez volverá a su primera semifinal en diez años y esta es su principal dificultad

Óscar Ramírez fue muy sincero que el tiempo con la planilla de Alajuelense es un rival importante en este momento (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez dirigirá este domingo a las 7 p.m., ante el Puntarenas FC su primera semifinal en diez años para poner a Alajuelense de nuevo en la lucha por el título.

En la etapa anterior del entrenador con los rojinegros nunca perdió en esta etapa, siempre llegó al duelo por el campeonato, merced a un riguroso método de trabajo que lo hacía clavarse todo el día en el fútbol.

En esta ocasión incluso no cuenta con elementos con los que gozaba en aquel momento, como lo era el conocimiento amplio y el armado de la planilla, detalle que tiene que enfrentar como una atenuante más.

“Esta vez quizá no tengo esa solidez y tiempo de trabajo (como en ocasiones anteriores) y trato de buscarla y hacer pequeños ajustes en lo táctico. Para mí, es una experiencia nueva. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible en este momento y serán los partidos los que digan (si lo hace bien o no)”.

“En aquel momento tenía un trabajo acumulado y habían cosas que ya había corroborado, ahora estoy en esa parte de conocimiento, amparándome en Bryan Ruiz, que tiene más de un año de estar con el equipo y vamos a ver (cómo les va)”, destacó.

En la parte anímica o emocional no siente mayor diferencia, a sus 60 años ya toma con tranquilidad estos momentos, los cuales enfrentó muchas veces, lo que realmente le ocupa es preparar el partido lo mejor posible.

Bryan Ruiz es una pieza clave para Óscar Ramírez por el conocimiento del equipo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“No sé, no siento ninguna sensación especial, de momento. Sí, tengo que prepararme bien, porque todos sabemos que estos partidos son de detalles, de mucha situación individual. Por ejemplo, la cancha. Hay que saberle llegar. Además, hay que sumar que Puntarenas ha hecho un buen torneo.

“En lo personal, tal vez sí (ha cambiado su rutina de trabajo), en prepararme para esas instancias de manejo de partidos. Son momentos de partidos en los que hay que estar muy atento. Un buen momento, o uno malo, algo que no está funcionando dentro de lo planeado y ahí tomar decisiones, para eso hay que estar atento”

”Esos instantes creo que sí los he vivido, pero en este caso, me hubiera gustado estar mejor preparado, tener más tiempo al frente del equipo. Pero por eso me he acuerpado un poco con Bryan Ruiz y su conocimiento. Además están estos partidos que he podido dirigir, uno va sintiendo situaciones individuales y ya va teniendo más conocimiento sobre lo que le sirve y lo que no“.

La carrera con el tiempo es brava, Machillo está en el puesto hace apenas tres semanas, por lo que trata de comprimir en tan poco tiempo una idea, motivos por lo que afirma tiene poco descanso para recuperar el tiempo perdido.

La disciplina del DT con su profesión es alta y ahora que volvió al León comentó que su rutina cambió, el tiempo que le dedica a estudiar rivales y estar en el CAR son largos, pues además no dejó su puesto de asesor en ligas menores, el que asumió en setiembre, por lo que está en el club mañana, tarde y noche.

Óscar además advirtió que, de repente, puede dar alguna sorpresa que pocos esperan, pero que para que eso sea efectivo, es cuando se necesita más conocimiento de la planilla, no solo porque sí.

”En este momento, tal vez no tengo el espacio y ese conocimiento, pero hay cosas en la vida que son espontáneas. Podría ser que se me ocurra una de esas ideas y hacerla, viendo a algunos muchachos que están ahí que son interesantes. Hasta puede aparecer un chiquillo del CAR, puede ser", la dejó picando.