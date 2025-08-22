¿Mayron George es opción en Alajuelense? Esto dice el gerente deportivo manudo

Mayron George jugó dos temporadas en Israel

Mayron George es uno de los nombres que más ha sonado en la órbita de los equipos grandes en Costa Rica como refuerzo, ya que se encuentra sin club tras dejar el Beitar de Jerusalán de Israel desde julio.

El nombre del jugador limonense sonó en la órbita de Alajuelense y por eso le consultaron sobre el tema al gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela, luego del encuentro ante el Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana este jueves.

Al mexicano le preguntaron de manera directa si el jugador fue una opción tras algunos rumores que ligaban al atacante de 31 años con los erizos.

“A ver, es un nombre bien conocido por el fútbol costarricense, no te podría decir que estuvo tan en órbita, nosotros estamos al pendiente de lo que pasa en el mercado y las posibilidades que hay, por estos momentos estábamos enfocados en los partidos, este era fundamental y esa siempre ha sido la prioridad”, comentó.

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, habla sobre el mercado de fichajes en Alajuelense

Vela aseguró que ellos no están cerrados a opciones, que de acá al 18 de setiembre, cuando cierre el mercado, no van a descartar nada, tanto en llegadas como en salidas, cuando sea una gran oferta, como pasó con Kenyel Michel quien se iría a la MLS.

“Oficialmente no hay ninguna oferta concreta por algunos de los otros jugadores, pero siempre digo lo mismo, mientras el mercado esté abierto pasan cosas. Nosotros proactivamente siempre estaremos buscando armar el mejor equipo posible y también es verdad que tenemos un cupo de extranjeros adicional disponible y muy buenos jugadores que despiertan el interés de otros clubes, de acá al 18 setiembre pasan cosas”, aseguró en declaraciones brindadas por Daniel Sanabria, encargado de prensa de Alajuelense.

Vela rechazó decir si Jesús Godínez, exdelantero del Herediano, estuvo en la mira, solo aseguró que como con Mayron, siempre están atentos a las opciones del mercado.