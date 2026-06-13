Mundial 2026: Empate entre Suiza y Catar dejó la primera polémica arbitral, ¿falló el VAR?

Catar empató al último minuto el juego ante Suiza. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)

Suiza y Catar empataron 1-1 este sábado en su debut del grupo B del Mundial de Norteamérica 2026, en un juego disputado en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo, en el minuto 17′, pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi, en el 90′+4, dejó el pulso en tablas.

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El detalle más comentado no fue el agónico gol catarí, sino la discusión porque el penal a favor de los suizos levantó polémica tras la decisión del árbitro hondureño Said Martínez.

Tanto el cuadro asiático, como en la transmisión televisa y en las redes sociales, se reclamó que hubo un presunto fuera de lugar en la jugada del gol.

El asunto alzó la polémica dado que de parte de FIFA no hubo la repetición de la jugada, ni las clásicas tomas que se muestran con líneas y vectores cuando se discute un fuera de lugar, por lo que quedaron las dudas si realmente hubo una infracción.

Sin embargo, para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la jugada fue lícita y no hubo ningún fuera de juego.

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“Se dice que hay un fuera de juego de un jugador que interfiere en la jugada, pero no es así, a pesar que el ángulo de visión de la cámara no es tan buena, no me cade duda que la acción es lícita, normal y bien Said Martínez por haber pitado el penal”, comentó.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.