“Nos enredamos en los mecates”: Mauricio Wright explica cómo el Saprissa castigó a Guadalupe

Mauricio Wright habló con mucha sinceridad de la derrota ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright, técnico de Guadalupe Fútbol Club, no hizo dramas ni dio por menos las opciones de su equipo para permanecer en la primera división tras acabar la primera vuelta del Clausura 2026 en el último lugar de la tabla general.

Wright lamentó que su equipo no pueda aprovechar las opciones que genera y que por el contrario generalmente los rivales con ellos no son iguales y suelen castigarlos a veces con poco.

“Habíamos controlado bastante bien el juego largo de Saprissa, estábamos clarísimos que iban a buscar por los costados a Paradela y a Bancy (Hernández), con balones por los costados, en apertura por banda y tratar de jugar directo.

“Hay un antes y un después que nosotros nos equivocamos dos veces y antes del primer gol tuvimos una ocasión que no resolvimos y, después de ahí a los dos minutos cae el gol de Saprissa, nos enredamos en nuestros propios mecates y pagamos caro”.

Mauricio Wright afirma que antes de los goles tenían controlado a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presión del descenso

El veterano entrenador afirmó que pese a estar en el sótano de la general con 18 puntos, la situación para ellos no es muy diferente a la del arranque del torneo, les toca ganar todos los puntos posibles para salir del sótano.

“La situación númerica es la misma, hay que ganar, si este (equipo) quiere mejorar su situación hay que ganar, los muchachos tienen que entender que todavía hay posibilidades, lo mismo del principio es lo mismo de ahora, las posibilidades todavía están ahí“, manifestó.

“No nos equivocamos mucho hoy, pero Saprissa no nos perdonó y fue igual contra Alajuelense acá hicimos un muy buen partido y ellos, en táctica fija, nos consiguieron las anotaciones, el volumen del juego fue nuestro.

“Este es el baile en el que estamos y hay que saberlo bailar, ahora, hay que bajarle a esto, no podemos revertir este resultado, sí tenemos que analizar lo que viene porque vamos a enfrentar a un rival poderoso como lo es Herediano y salimos de un fuerte para otro”, dijo.