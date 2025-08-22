Óscar “Machillo” Ramírez dice que hay algo que muchos necesitan entender sobre su regreso a Alajuelense

Machillo Ramírez explicó que se necesita tiempo para consolidar su idea. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar “Machillo” Ramírez ha sido muy franco y directo sobre su rol en Alajuelense desde que retomó la dirección técnica del cuadro rojinegro y este jueves dio otra muestra.

El entrenador erizo, una vez terminó el partido ante el Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana, aseguró que los cambios en el club se darán con paciencia.

“Muchos creen que solo con la presencia mía se daría una evolución y un cambio importante rápido, y esa es la parte que creo que tal vez no ha sido comprendida. Este es un trabajo en el que cada técnico tiene su librito y de alguna manera hoy se vieron rasgos importantes de lo que vengo hablando”, comentó.

El Machillo explicó de manera puntual cuáles son los detalles y características que quiere ver en la Liga poco a poco.

Machillo Ramírez explicó lo que conlleva que su idea se entienda en Alajuelense

“Estoy trabajando sobre un tema que es difícil, que es provocar los espacios, ocuparlos y que el balón llegue de buena forma ahí. Hubo rasgos importantes y creo que venimos en una evolución buena. El complemento en el último cuarto de cancha es lo que nos falta, pero el manejo en la salida desde atrás, el control del juego y la combinativa, tanto por el juego como por los costados, le estamos llegando a un porcentaje importante.

“El tema por ahora es que ese tipo de juego se vea más contudente en el marcador, pero todo no se pueda hacer tan rápido.

“Yo les dije y en eso fui claro con los jugadores, que esta primera vuelta en el campeonato nacional, más este de Centroamérica, nos iba a costar el arranque, por toda la evolución que conlleva esto que no se dará de la noche a la mañana, pero estamos llegando a un punto que los jugadores lo están sintiendo”, añadió.