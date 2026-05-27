Otro club tico se llevará una inesperada tajada del Mundial por la convocatoria de su futbolista

César Yanis jugará el mundial de Norteamérica 2026 con Panamá.

La lista de convocados de la selección de Panamá para el mundial de Norteamérica 2026 dejará dinero para dos equipos ticos, pues al Saprissa se suma la Asociación Deportiva San Carlos tras el llamado del extremo César Yanis.

A los Toros del Norte les llegaron grandes noticias, dado que el atacante formó parte del club entre junio del 2023 y enero del 2025, cuando este se fue cedido al club Cobresal de Chile en calidad de préstamo.

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Antes de irse al fútbol sudamericano, el canalero extendió su contrato con los norteños hasta junio del 2026, por lo que jugará la Copa del Mundo siendo el club tico el dueño de su ficha, lo que le permitirá recibir una buena tajada por el jugador.

La cantidad de dinero que le entrará a San Carlos es variable, pues primero habría que revisar a qué acuerdo llegó el club con Cobresal en el momento que le prestó el jugador sobre lo que recibiría cada uno en caso de una convocatoria.

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Cabe aclarar que la FIFA otorga estos montos en reconocimiento a los últimos dos años previos al Mundial en los que jugó el futbolista, pero el porcentaje podría variar respecto a los acuerdos entre clubes para estos casos.