Paté Centeno inició su aventura en San Carlos tirando frase que picará mucho en un equipo grande

Wálter "Paté" Centeno tendrá como asistente a Sandro Alfaro en San Carlos. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Wálter “Paté” Centeno, tuvo su primer día como técnico en San Carlos, institución a la que afirma le genera mucha ilusión llegar y por eso. hasta la calificó de una forma que llamó mucho la atención y que podría picar en otros equipos.

El DT no se anduvo por las ramas para halagar a los Toros de quienes dijo que son un club que tiene todo para pelear en lo alto y los puso como “el cuarto equipo en Costa Rica”.

Centeno considera que luego de Saprissa, Alajuelense y Herediano, San Carlos es el cuadro que ha dado más de qué hablar en el fútbol nacional, por eso lo ubicó en esa posición, sobre equipos tradicionales en el país como Cartaginés.

“Venimos con mucha hambre y ganas de trabajar, de que empiecen pronto los partidos y empezar a jugar para que los chicos pongan a este equipo adonde siempre debe estar. Creo que para nadie es un secreto que San Carlos en los últimos tiempos ha sido el cuarto equipo de este país, ha clasificado (a semifinales) ha estado allí, ha tocado la puerta, sus anteriores entrenadores han hecho un buen trabajo con esta institución y ahora nosotros tenemos esa gran responsabilidad, esperemos hacerlo de buena manera, esperemos a que retome el torneo para ver un San Carlos diferente”, explicó.

El DT destacó un equipo que durante los seis años ha alcanzado siete semifinales, la mayor cantidad para un club no tradicional durante este periodo y que incluso alzó el título de campeón en el 2019.

Casualmente el cetro que alzaron los norteños en el Clausura 2019 lo hizo ante el Saprissa que dirigía Wálter, coronación que vio muy de cerca.

Paté Centeno se puso a trabajar de una vez con San Carlos como técnico. (Prensa San Carlos/San Carlos)

Las casualidades no paran allí, porque en el cuerpo técnico, Paté se acompañará de Sandro Alfaro como asistente, quien también fue asistente de Luis Marín en el único cetro que tienen los norteños en su historia.

Wálter Centeno debutará el jueves 11 de setiembre ante Guadalupe. (Prensa San Carlos/San Carlos)

“Recibí una llamada el lunes como a las 5 p.m, me hicieron una propuesta, vine a reunirme con ellos y acá estamos, todo es así, el fútbol nacional implica a todos los entrenadores estar listos tanto para irse como para entrar. Es una buena opción con un equipo que pelea por grandes cosas, va con mis ideales a nivel personal”, agregó.