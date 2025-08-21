Deportes

Hijo de Wálter Centeno sacó las garras para defender a su papá en redes sociales

El nombre de Paté comenzó a sonar en las últimas horas, ante el descontento de los morados con el trabajo de Paulo Wanchope

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Walter “Paté” Centeno
Wálter Centeno Salas defendió a su papá, el técnico Wálter Centeno, de los cuestionamientos de algunos aficionados. Albert Marín. (Albert Marín)

Wálter Centeno Salas, hijo del exjugador y técnico morado Wálter Centeno sacó las garras para defender a su padre, de los comentarios que hacen en redes sobre su rendimiento como entrenador.

El nombre de Paté comenzó a sonar en redes sociales, luego de la derrota del Saprissa ante el Independiente de Panamá, pues muchos morados quieren fuera a Paulo Wanchope.

En la red social X algunos manifestaron que Centeno no es técnico para que regrese al equipo tibaseño y ante los comentarios de algunos usuarios, Paté Jr. decidió invertir tiempo para responderles.

LEA MÁS: ¿Cuáles son las opciones que tiene Saprissa para seguir con vida en la Copa Centroamericana?

El nombre de Paté comenzó a sonar con fuerza en redes sociales. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

“Mátenme si quieren, pero yo me traigo a Guima. No es serio que en pleno 2025 estén pidiendo a Vladimir, Paté o Ronald González, porque es demasiado obvio que con cualquiera de los 3 sería tirar otro año a la basura. Yo iría por algo diferente”, fue uno de los comentarios, a lo que Centeno contestó:

“Ese que usted está poniendo de candidato fracasó dos años seguidos con Liga y no me diga que una cosa es Saprissa y otra es la liga porque para ese entonces la planilla de la Liga era tres veces mejor que la de nosotros. Y no, no estoy pidiendo a Paté como entrenador del equipo”, replicó.

LEA MÁS: Esteban Alvarado le dijo de todo a sus compañeros tras derrota de Saprissa en Panamá

Otro morado escribió: “Paté no me parece un mal director técnico, pero lo mata su terquedad, no cambia su idea de juego por nada en el mundo, puede estar perdiendo 5-0 que muere con su idea, no tiene un plan B o C, solo su plan y listo”, a lo que el muchacho expresó:

“Si el torneo pasado lograste ver al Santos pudiste ver que la idea ha ido cambiando positivamente siendo más versátil y con la posibilidad de cambiar según se dén las situaciones del partido”.

Se lo toma en serio

Otro fiebre sí respaldó la llegada del exvolante y así lo justificó:

“Se toma en serio los torneos internacionales, no le tiembla el pulso a poner canteranos en el primer equipo, juega a la posesión, pero no improvisa a lo tonto, ganó el último título internacional del equipo. Yo lo traigo de vuelta sin pensarlo y vengan de uno en uno”.

Y así dijo el junior:

LEA MÁS: Erick Lonis se mostró como pocas veces luego de la derrota de Saprissa ante Independiente

“Agréguele que fuimos campeones con una plantilla conformada por: Suhander Zúñiga, Yostin Salinas, José Rodolfo Alfaro, Alexander Robinson, Alejandro Cabral, Jordan Smith, Jeikel Medina. Y la lista es larga y cada vez asusta más”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaWálter Centeno
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.