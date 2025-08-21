Hijo de Wálter Centeno sacó las garras para defender a su papá en redes sociales

Wálter Centeno Salas defendió a su papá, el técnico Wálter Centeno, de los cuestionamientos de algunos aficionados. Albert Marín. (Albert Marín)

Wálter Centeno Salas, hijo del exjugador y técnico morado Wálter Centeno sacó las garras para defender a su padre, de los comentarios que hacen en redes sobre su rendimiento como entrenador.

El nombre de Paté comenzó a sonar en redes sociales, luego de la derrota del Saprissa ante el Independiente de Panamá, pues muchos morados quieren fuera a Paulo Wanchope.

En la red social X algunos manifestaron que Centeno no es técnico para que regrese al equipo tibaseño y ante los comentarios de algunos usuarios, Paté Jr. decidió invertir tiempo para responderles.

El nombre de Paté comenzó a sonar con fuerza en redes sociales. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

“Mátenme si quieren, pero yo me traigo a Guima. No es serio que en pleno 2025 estén pidiendo a Vladimir, Paté o Ronald González, porque es demasiado obvio que con cualquiera de los 3 sería tirar otro año a la basura. Yo iría por algo diferente”, fue uno de los comentarios, a lo que Centeno contestó:

“Ese que usted está poniendo de candidato fracasó dos años seguidos con Liga y no me diga que una cosa es Saprissa y otra es la liga porque para ese entonces la planilla de la Liga era tres veces mejor que la de nosotros. Y no, no estoy pidiendo a Paté como entrenador del equipo”, replicó.

Otro morado escribió: “Paté no me parece un mal director técnico, pero lo mata su terquedad, no cambia su idea de juego por nada en el mundo, puede estar perdiendo 5-0 que muere con su idea, no tiene un plan B o C, solo su plan y listo”, a lo que el muchacho expresó:

“Si el torneo pasado lograste ver al Santos pudiste ver que la idea ha ido cambiando positivamente siendo más versátil y con la posibilidad de cambiar según se dén las situaciones del partido”.

- Se toma en serio los torneos internacionales



- No le tiembla el pulso a poner canteranos en el primer equipo



- Juega a la posesión, pero no improvisa a lo tonto



- Ganó el último título internacional del equipo



Se lo toma en serio

Otro fiebre sí respaldó la llegada del exvolante y así lo justificó:

“Se toma en serio los torneos internacionales, no le tiembla el pulso a poner canteranos en el primer equipo, juega a la posesión, pero no improvisa a lo tonto, ganó el último título internacional del equipo. Yo lo traigo de vuelta sin pensarlo y vengan de uno en uno”.

Y así dijo el junior:

“Agréguele que fuimos campeones con una plantilla conformada por: Suhander Zúñiga, Yostin Salinas, José Rodolfo Alfaro, Alexander Robinson, Alejandro Cabral, Jordan Smith, Jeikel Medina. Y la lista es larga y cada vez asusta más”.