Hijo de Wálter Centeno sacó las garras para defender a su papá en redes sociales

Wálter Centeno Salas, hijo del exjugador y técnico morado Wálter Centeno sacó las garras para defender a su padre, de los comentarios que hacen en redes sobre su rendimiento como entrenador.
El nombre de Paté comenzó a sonar en redes sociales, luego de la derrota del Saprissa ante el Independiente de Panamá, pues muchos morados quieren fuera a Paulo Wanchope.
En la red social X algunos manifestaron que Centeno no es técnico para que regrese al equipo tibaseño y ante los comentarios de algunos usuarios, Paté Jr. decidió invertir tiempo para responderles.
LEA MÁS: ¿Cuáles son las opciones que tiene Saprissa para seguir con vida en la Copa Centroamericana?
“Mátenme si quieren, pero yo me traigo a Guima. No es serio que en pleno 2025 estén pidiendo a Vladimir, Paté o Ronald González, porque es demasiado obvio que con cualquiera de los 3 sería tirar otro año a la basura. Yo iría por algo diferente”, fue uno de los comentarios, a lo que Centeno contestó:
“Ese que usted está poniendo de candidato fracasó dos años seguidos con Liga y no me diga que una cosa es Saprissa y otra es la liga porque para ese entonces la planilla de la Liga era tres veces mejor que la de nosotros. Y no, no estoy pidiendo a Paté como entrenador del equipo”, replicó.
LEA MÁS: Esteban Alvarado le dijo de todo a sus compañeros tras derrota de Saprissa en Panamá
Otro morado escribió: “Paté no me parece un mal director técnico, pero lo mata su terquedad, no cambia su idea de juego por nada en el mundo, puede estar perdiendo 5-0 que muere con su idea, no tiene un plan B o C, solo su plan y listo”, a lo que el muchacho expresó:
“Si el torneo pasado lograste ver al Santos pudiste ver que la idea ha ido cambiando positivamente siendo más versátil y con la posibilidad de cambiar según se dén las situaciones del partido”.
- Se toma en serio los torneos internacionales— Tasaprissista Didier (@Tasaprissista2) August 21, 2025
- No le tiembla el pulso a poner canteranos en el primer equipo
- Juega a la posesión, pero no improvisa a lo tonto
- Ganó el último título internacional del equipo
Yo lo traigo de vuelta sin pensarlo y vengan de uno en uno pic.twitter.com/qi6eXTTnZa
Se lo toma en serio
Otro fiebre sí respaldó la llegada del exvolante y así lo justificó:
“Se toma en serio los torneos internacionales, no le tiembla el pulso a poner canteranos en el primer equipo, juega a la posesión, pero no improvisa a lo tonto, ganó el último título internacional del equipo. Yo lo traigo de vuelta sin pensarlo y vengan de uno en uno”.
Y así dijo el junior:
LEA MÁS: Erick Lonis se mostró como pocas veces luego de la derrota de Saprissa ante Independiente
“Agréguele que fuimos campeones con una plantilla conformada por: Suhander Zúñiga, Yostin Salinas, José Rodolfo Alfaro, Alexander Robinson, Alejandro Cabral, Jordan Smith, Jeikel Medina. Y la lista es larga y cada vez asusta más”.