Torneo Nacional

Patrick Pemberton celebró su cumpleaños y se topó con una muy linda sorpresa

Patrick Pemberton sumo un año más de vida y los mensajes para el portero salieron a granel

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Por Sergio Alvarado
Patrick Pemberton cumplió 44 años este viernes.
Patrick Pemberton cumplió 44 años este viernes. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Patrick Pemberton vivió un cumpleaños muy especial este viernes, lleno del cariño de muchos amigos, excompañeros y figuras del fútbol nacional que no lo olvidan.

El meta llegó a los 44 años y en sus redes sociales dejó ver muchos de los saludos y buenas amistades que ha cosechado a lo largo de este tiempo.

Algunos mensajes en sus historias en la red social Instagram los respondió de manera muy sentida como, por ejemplo, al arquero Miguel Ajú, con quien compartió cuando el meta de Pérez Zeledón apenas era un joven.

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Patrick Pemberton cumplió 44 años este viernes.
Patrick Pemberton cumplió 44 años este viernes. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Feliz cumpleaños mi tata”, le puso Ajú a lo que Patrick le respondió. “Mi chamaco, mi gota de agua, muchas gracias”, una muestra del cariño que se tienen.

Uno de los más sentidos fue José Salvatierra, compañero de mil batalla en sus tiempos en la Liga, como lo describió el exlateral rojinegro.

“El que nunca abandona, mi hermano en los momentos de verdad”, destacó. Muchas gracias mi hermano, lo quiero mucho”, respondió el arquero.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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