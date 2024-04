¿Pedirá Alajuelense sanción para Gerald Taylor por supuesta agresión a Alexandre Guimaraes?

Alexandre Guimaraes estuvo en medio del pleito en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, donde anduvo Gerald Taylor también. (Jose Cordero)

El clásico del sábado entre Alajuelense y Saprissa estuvo más caliente de la cuenta tanto en la cancha como afuera de ella, adonde se siguió discutiendo por todo lo ocurrido y sacando diversos detalles.

Aficionados del cuadro rojinegro han hecho correr un video en redes sociales en el que aparenta que en medio de la bronca que se dio casi al final del partido, el defensor del Saprissa Gerarld Taylor habría presuntamente enviado un puñetazo al técnico erizo, Alexandre Guimaraes.

Un video de frente da la impresión que a Guima por poco se lo suenan y que este se corrió justo a tiempo para no llevarse el golpe, acción que muchos manudos reclaman y critican.

Otra toma que subió FUTV sobre el pleito da la impresión que el golpe no anduvo tan cerca como aseguran y que en realidad el técnico nunca estuvo en peligro, e incluso no queda claro si se envió o no un puñetazo, sin embargo, la polémica está.

En La Teja consultamos a Alajuelense sobre los presuntos hechos, los cuales lamentan pues a su criterio, sí parece que se quiso agredir a su técnico.

“Toda la situación empieza por un bolazo muy agresivo que un jugador del Saprissa tira adonde está el banquillo nuestro, me parece que es una reacción y un enojo desproporcionado, lo que genera que reaccione el banquillo, pero lo que más me llama la atención es que se ve que prácticamente casi agreden al director técnico nuestro, me parece que es algo insólito”, dijo Marco Vásquez, vocero de la junta directiva del León.

El rojinegro afirma que no podría asegurar si el golpe lanzando fue o no con intención, con el dolo de golpear a Guima, pero sí considera que las imágenes a su criterio son claras.

El pleito en el clásico entre Alajuelense y Saprissa se armó en cosa de segundos entre los banquillos. (Jose Cordero)

“No puedo asegurar que iban directo a Guimaraes, que el objetivo era él, en el video pareciera que sí, pero no podría asegurar que la intención era esa, en un gresca de esas es complicado porque todo mundo anda por todo lado, corre por todo lado, pero sí me parece que el video sí muestra eso y que el profe pudo salir golpeado en esa situación, lo cual es lamentable”, destacó.

Para Vásquez el responsable final de toda la situación es el árbitro Pablo Camacho, de quien cree el partido se le fue de las manos y dejó de sancionar acciones muy claras y en otras considera que se equivoca, como la roja a Jonathan Moya, a quien no queda clara por qué expulsa.

“Creo que en general el arbitraje no estuvo a la altura del clásico, no se pitaron un par de penales a favor de la Liga, Javon East claramente golpeó en la nuca a Venegas en el área y al expulsar a Moya me quedé extrañado porque él estaba separando, yo no veo en videos a Moya agrediendo a nadie”, opinó.

En la Liga el episodio no pasó a más, ahí muere, pero sí hacen un llamado a qué en momentos de tensión la gente tenga cabeza fría para no lamentar a futuro algo peor.