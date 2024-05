Marisol Soto por fin disfruta oportunidad que nunca se le dio en Teletica 

Marisol Soto está disfrutando al máximo proceso del Miss Universe Costa Rica (Instagram)

Marisol Soto no se cambia por nadie mientras organiza y disfruta al máximo el nuevo Miss Costa Rica de la mano del canal ¡Opa!, oportunidad que no llegó cuando la franquicia le pertenecía a Teletica.

La exreina de belleza vive una de las etapas más enriquecedoras de su vida, disfrutando a pleno de lo que más le gusta hacer en un nuevo proyecto que llegó como una agradable sorpresa que le movió todo.

“Esta oportunidad llegó de manera totalmente inesperada. Cuando recibí la llamada de la señora Yessenia Ramírez, la nueva propietaria de la franquicia de Miss Universe (Miss Costa Rica) me llevé una gran sorpresa. No podía creerlo, te soy sincera, iba manejando y tuve que parquearme porque casi se me sale el corazón”, contó emocionada a La Teja.

A pesar de que en nuestro país ella es una de las máximas especialistas y expertas en el mundo del modelaje y sobre todo de los certámenes de belleza, esta es su primera vez liderando el MCR ya que cuando le pertenecía a Teletica, siempre estuvo cerca, pero no metida de lleno en el proyecto.

Su experiencia como reina de belleza en Miss Costa Rica Mundo, en Señora Costa Rica y Señora Mundo Internacional, sumado a los más de 18 años que tiene de ser directora del Miss Costa Rica, hicieron que muchos esperaran verla algún día siendo parte del Miss Universe Costa Rica.

“Muchas veces me pasó que personas se acercaban a mí y me decían que yo debería estar también en Miss Costa Rica, que se veía la pasión y el amor de mi trabajo y yo me sentía halagada cuando me decían eso, pero nunca lo vi como una posibilidad real. Y de un momento a otro, al cambiar la franquicia de dueños, sucedió lo que por años me dijeron y yo veía imposible”, explicó.

Ahora que es toda una realidad, muchas personas se han acercado a decirle que sabían que tarde o temprano le llegaría su hora.

“Muchos amigos me decían ‘te lo dije’ ‘Ahí es tu lugar’, ‘yo sabía’, etc. Fue increíble, la verdad, me conmuevo de solo contarlo. Estoy muy agradecida con la señora Yessenia Ramírez por confiar en mí, ella es una gran mujer con una visión que comparto al 100 %”, agregó conmovida.

Marisol Soto y Yessenia Ramírez lideran el nuevo Miss Costa Rica (Instagram)

Proceso de buscar y preparar a nueva reína es todo un reto

Hace dos meses que empezó esta aventura, primero con un rol y ahora tiene otro.

“Primero inicié como asesora, aportando mi experiencia de 18 años realizando certámenes, Después la señora Yessenia Ramírez me nombró directora de imagen y protocolo. En realidad, tengo varias funciones y, ahora que se elijan las 20 finalistas, estaré a cargo de ellas y su preparación”.

Vive el proceso con mucha intensidad, disfrutando los retos que presenta el día a día.

“Han sido ya dos meses de mucho trabajo, reuniones, planeamientos. Nadie se imagina lo que trabajamos y el gran equipo que hay detrás de Miss Universe Costa Rica, estoy muy emocionada dando el 1000% de mí. Todo un reto para mí, primero porque yo he estado ahí , en la posición de candidata yo tuve ese sueño y se lo que sienten, queremos prepararlas de una forma integra, de adentro hacia afuera, ya tenemos un gran equipo de preparadores, hemos cuidado cada detalle y estamos trabajando para cada etapa de este proceso hasta llegar a la gran final”.

Durante el proceso la ha sorprendido que, pese al cambio de organizadores y de dueños de franquicia, muchas mujeres de todas las edades, (desde los 20 hasta los 51 años) y partes del país, se han acercado a las audiciones.

“Cómo te digo, los 5 días de casting fueron un éxito, todo transcurrió de manera impecable cumpliendo los tiempos y los objetivos que teníamos como equipo. Todas las aspirantes a Miss Universe Costa Rica se lucieron y demostraron que son más que un rostro y un cuerpo bonito. Los estándares de belleza han cambiado, queremos mujeres inteligentes, carismáticas, desenvueltas y con actitud positiva, más allá de la belleza física”.

En esta etapa, lo único que le ha faltado es tiempo para salir con todos los compromisos y roles que cumple en su vida, pero está tranquila y feliz de hacer lo que ama.

“Desearía que el día tuviera más horas para poder hacer más. Tengo mi negocio (tienda de alquiler de vestidos de fiesta) y trabajo como embajadora de varias marcas, entonces me ha tocado dividirme como en mil Marisoles, lo he logrado, sí, no sé ni cómo. Siempre he sido muy activa, por lo cual no ha sido difícil y tengo un gran agradecimiento en mi corazón por estar aquí, por eso doy el todo por el todo. Desde el día uno puse este proyecto en las mejores manos, en las de Dios”, concluyó.