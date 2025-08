Piojo Herrera promete lo que muchos no han logrado con la Selección de Costa Rica

El Piojo Herrera afirma que su compromiso con la Selección de Costa Rica es muy fuerte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “Piojo” Herrera ratificó este lunes, en una entrevista con el periodista David Faitelson, que su compromiso con la Selección de Costa Rica es total y que está absolutamente convencido de cumplir su contrato.

Al entrenador le preguntaron si a un profesional de su talla no le llegan ofertas que podrían poner en duda su continuidad, como ha pasado con otros técnicos en la Sele y su respuesta fue más que elocuente.

Faitelson le consultó directamente de dónde salieron los rumores de su salida hace unas semanas, si fueron malintencionados o reales, y que cuando habló con el técnico en junio, durante la Copa Oro en los Estados Unidos, lo vio muy convencido de quedarse.

“Estoy muy convencido de quedarme, no sé de dónde salieron los rumores; obviamente, sí hay llamadas, pero a todo mundo le dije que me voy a quedar con Costa Rica hasta después del mundial. Luego de eso, si hay ofertas buenas, las escucharé, pero hoy en día no, con nadie he hablado. Afortunadamente, estoy muy contento y comprometido, lo cual es mutuo con la Federación y el Comité, que todos votaron de manera unánime porque fuera yo el técnico, es un compromiso importante”, comentó.

El Piojo también respondió cuáles son sus expectativas con la Tricolor luego del Mundial de Norteamérica 2026, fecha en la que acaba su contrato con los ticos.

“Después del mundial ellos tienen la primera opción de renegociar y renovar el contrato, de platicar, pero ya estaría abierto a cualquier propuesta, pero hoy en día, como lo he dicho, vine a Costa Rica a quedarme, a pesar de que pueda haber rumores o no, me voy a quedar acá hasta el 26. Terminando el mundial me sentaré con la gente de Costa Rica, el presidente y con Nacho (Hierro, director de selecciones nacionales) para determinar qué es lo que sigue”, explicó.

Herrera afirmó que en un futuro le gustaría explorar la posibilidad de dirigir en otro nivel, como en Europa, pero es un tema que evaluará cuando salga de todos sus compromisos.

“Buscaría tratar de dirigir afuera de México, haciendo un poquito más nombre o mantenerme en una selección, aunque no rehuso a regresar a México tampoco”.