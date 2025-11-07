Torneo Nacional

¿Por qué cuesta tanto cumplir un calendario en Costa Rica? Esto dice el gerente de la Unafut

El Apertura 2025 tampoco cumplirá su calendario original, ¿por qué cuesta tanto terminar el torneo como se planificó?

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El Apertura 2025 no cumplirá sus fechas originales por los parones para darle espacio a la Selección Nacional, por eso es posible que siga habiendo fútbol aún después de navidad.

Para el fútbol costarricense no es nada nuevo que las fechas propuestas originalmente no se cumplan, ya sea por darle espacio de trabajo a la Tricolor u otros motivos que salen en el camino, pero es algo que se ha dado repetidas veces.

En el 2022 tampoco se cumplieron los tiempos para dar espacio de trabajo a la Tricolor en su clasificación rumbo a Catar 2022, en diciembre de 2024 tampoco se pudo cumplir lo estipulado y este año será lo mismo, por lo que sería la tercera vez en apenas cuatro años.

19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Las finales del Apertura 2025 serán hasta finales de diciembre. (JOHN DURAN/John Durán)

Una situación que no hace gracia a las partes

La situación no es algo que guste a equipos, televisoras, aficionados y el ambiente del fútbol en general por lo que implican todos estos cambios. Entonces, ¿qué posición es la que tienen en la Unafut, organizador del torneo?

LEA MÁS: Erick Lonis Lonis fue muy sincero sobre nuevo parón del campeonato: “No es sano ni serio”

La Teja se lo consultó a José Carlos Loaiza, gerente de Unafut y nos dio su posición.

“Los calendarios se realizan y vienen aprobados desde FIFA por la confederación y se pactan. Pueden aparecer circunstancias que son excepcionales. Dios no quiera que pase nada más en el torneo y a futuro esperamos trabajar con más anticipación el plazo que da la FIFA para acabar los torneos.

“A veces hay que tomar ciertas decisiones que no son tan planificables, pero sí tener bien definido lo que puede ser un escenario A y un escenario B por si acaso”, explicó.

Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.
José Carlos Loaiza dice que siempre se debe tener un plan b. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

¿Porqué otras ligas sí lo logran?

Muchos se preguntan por qué en ligas como las europeas se tiene la certeza de que un torneo arranca y termina en una fecha o hasta en certámenes como la MLS de Estados Unidos, en la que todos pueden planificar en torno a eso, desde jugadores, aficionados y medios, algo que en Tiquicia cuesta tanto.

Sí es importante mejorar en eso, sobre todo por los descansos de los jugadores, al final es un estándar internacional, es muy difícil cambiar fechas o partidos si la circunstancia no se suma a fuerza mayor. Creo que esto ha sido algo superexcepcional, ya veremos para el siguiente Mundial o clasificatorio, pero hay que tener ese plan b por si acaso. Es importante tener esa clasificación e intentar respetarla lo máximo posible”, comentó sin dar una solución clara sobre cómo podríamos lograr lo que otras ligas sí cumplen.

El gerente tiene la fe que se pueda cumplir todo lo pactado para este certamen, que el torneo a más tardar acabe el 27 de diciembre y no acabar en año nuevo, tomando en cuenta que el próximo campeonato arrancaría la segunda semana de enero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
UnafutJosé Carlos LoaizaApertura 2025
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.