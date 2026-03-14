¿Portero tico a la selección de Nicaragua? Exguardameta de Alajuelense sorprende al ser convocado a la Bicolor

Adonis Pineda fue convocado a la Selección de Nicaragua. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La Selección de Nicaragua sigue echando mano de jugadores del fútbol costarricense con raíces pinoleras, ahora sorprendió con la convocatoria del arquero Adonis Pineda.

El Puntarenas FC, club en el que milita el guardameta, confirmó la noticia del llamado del exportero de Liga Deportiva Alajuelense, el cual abandonó la institución en el 2020.

Como algunas otras figuras ticas con ascendencia nicaragüense, el muchacho fue convocado por selecciones menores de este lado del San Juan, sin embargo, al no hacerlo con la mayor, podía aún defender los colores de la Bicolor.

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Más llamados a la Bicolor

Adonis estará en Nicaragua junto a Darryl Parker, jugador del Real Estelí y quien también sería convocado, según informó el periodista pinolero Nectalí Mora Zeledón.

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Los llamados no quedan ahí, dado que en el Municipal Pérez Zeledón también fue convocado el lateral derecho Jefferson Rivera, información que confirmó el gerente deportivo sureño, Roberth Garbanzo.

De esta manera Ottoniel Olivas, entrenador interino de la bicolor, está confiando en el talento que ve por estos lares.

La Selección de Nicaragua se prepara para un amistoso contra Rusia, que está programado para el 27 de marzo, en el Krasnodar Stadium, sede del mundial 2028.