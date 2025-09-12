Presidente de Liberia se sacude y aclara un detalle sobre la llegada de Randy Ramíreza al club

Randy Ramírez ha dado mucho de qué hablar en Liberia tras pocos meses en el fútbol de Costa Rica (Cortesía Municipal Liberia/Cortesía Municipal Liberia)

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, es de los que está feliz de la vida con la aparición de un joven talento, como lo es el extremo Randy Ramírez.

El muchacho, de 21 años, lleva cuatro goles en siete juegos con los pamperos y hace unas semanas quedó en la mira de muchos con un doblete que le anotó al Saprissa.

LEA MÁS: Saprissa tuvo en la mano contratar a Randy Ramírez y por estos motivos le dijeron que no

Luego del juego, del 17 de agosto, se habló mucho también sobre la opción que tuvo el muchacho para ir al Monstruo para este torneo, decisión que los encargados de aquel entonces, Paulo Wanchope como técnico y Sergio Gila como gerente, no tomaron.

El español indicó que a él le gustaba Randy, habló con su representante, comenzaron la negociación y asegura que este le dijo que al ser un jugador joven, lo que necesitaba era jugar y que por eso se decidieron por ir a Liberia, donde sentían tendría más chance.

LEA MÁS: Sergio Gila contradice a Erick Lonnis sobre el no fichaje de Randy Ramírez, ¿a quién le creemos?

Wilder Eusse habló maravillas sobre la llegada de Randy Ramírez al Municipal Liberia. Foto: Prensa Liberia.

Eusse nos dijo que Randy juega en el cuadro pampero por méritos deportivos y no por algún acuerdo previo ni nada por el estilo, situación que nunca negocian con ningún jugador en ningún caso.

“Yo les soy muy sincero, es lo que me caracteriza siempre, nosotros seguimos a Randy en la segunda división, a él y dos chicos más de Consultants, uno se fue para Estados Unidos con una beca y el otro es Ricardo Peña que también está con nosotros.

“A ningún jugador, pero vea, a ninguno, nosotros le hacemos un contrato donde diga que va a jugar como titular con nosotros o que va a jugar tantos minutos, pero con ninguno, todos tienen que ganarse el puesto trabajando y Randy llegó y lo hizo de la mejor manera, el profe lo vio y le le dio la confianza y él aprovechó, simplemente eso fue todo lo que sucedió”, destacó.

LEA MÁS: Mamá de Randy Ramírez recuerda los sacrificios que hizo su hijo para cumplir el sueño de jugar en primera

Sobre el interés del Saprissa en Ramírez, el pampero asegura que ellos se dieron cuenta que en Tibás también querían al muchacho hasta que ya estaba todo cerrado.

“Lo que sucedió con Saprissa es que nosotros nos dimos cuenta que ellos tenían interés en él después de la negociación que ya habíamos hecho con Randy, cuando ya la habíamos cerrado, pero antes no nos habíamos dado cuenta”, agregó.

En Liberia creen que Randy Ramírez tiene toda la capacidad para llegar a la Selección de Costa Rica dirigida por Miiguel Herrera. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Con respecto al muchacho, el dirigente le tiene mucha fe y nos contó que hasta le han tocado la puerta desde el extranjero preguntando por él, así como por el lateral Adrián Chévez, pero si se diera alguna salida, sería hasta el próximo año.

“Yo le hago una pregunta: ¿Qué extremo en el país usted ve con las características de Randy? Vea, es un jugador que tiene buen mano a mano, que en espacios es muy rápido, igual en espacio reducido, es un jugador que finaliza todas las jugadas ya sean en gol o sean en pase, no lo hay, ¿cierto? Eso hay que valorarlo", añadió.

LEA MÁS: Presidente de Liberia le manda serio aviso a Alajuelense para el juego del sábado

Ramírez tendrá otra oportunidad de mostrarse en un gran escenario este sábado, cuando los aurinegros enfrenten a Alajuelense en estadio Morera Soto a partir de las 8 p.m., por la fecha 8.