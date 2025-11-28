Torneo Nacional

Rolando Fonseca es tajante sobre cuál es el mejor jugador del campeonato nacional hasta el momento

Rolando Fonseca indicó que hay un jugador que está marcando diferencia pues muestra una característica que lo distingue

Por Sergio Alvarado

Rolando Fonseca, comentarista y goleador histórico de la Selecclón de Costa Rica no tuvo dudas para responder cuando le consultaron cuál es el mejor jugador del campeonato nacional en este momento: Anthony Hernández, futbolista de Alajuelense.

El Rolo explicó en el programa “Convocados”, el cual realiza junto al periodista José Pablo Alfaro, las condiciones por las que el jugador rojinegro está destacando sobre el promedio.

Marca diferencia en el uno contra uno

Hace lo que cada jugador de fútbol debe tener y lo voy a explicar de esta manera. Los jugadores cotizados a nivel internacional son los que ganan el uno contra uno, increíblemente, esos son.

Alajuelense vs. Xelajú
Para Rolando Fonseca, Anthony Hernández resalta sobre el resto en el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¿Qué hizo Anthony? Sus uno contra uno los gana y con eso marca diferencia, entonces el mensaje a los demás jugadores, a los jóvenes es que si usted se vuelve bueno en el uno contra uno, va a marcar diferencia en cualquier equipo de fútbol que usted esté, ese será el jugador que va a llamar la atención", indicó.

El mejor jugador del campeonato nacional

Cuando Alfaro le consultó puntualmente si Pika es en este momento el mejor jugador del campeonato, el Rolo no vaciló en decir que sí. “En este momento exacto, es el mejor”.

Rolando Fonseca fue claro porque un jugador como Anthony Hernández se sale del molde. (Teletica Deportes/Captura)
Rolando FonsecaAlajuelenseAnthony Hernández
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

