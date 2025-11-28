Rolando Fonseca es tajante sobre cuál es el mejor jugador del campeonato nacional hasta el momento

Rolando Fonseca, comentarista y goleador histórico de la Selecclón de Costa Rica no tuvo dudas para responder cuando le consultaron cuál es el mejor jugador del campeonato nacional en este momento: Anthony Hernández, futbolista de Alajuelense.

El Rolo explicó en el programa “Convocados”, el cual realiza junto al periodista José Pablo Alfaro, las condiciones por las que el jugador rojinegro está destacando sobre el promedio.

LEA MÁS: Alajuelense organizó un curioso intercambio pokemon con Pikachu de protagonista

Marca diferencia en el uno contra uno

“Hace lo que cada jugador de fútbol debe tener y lo voy a explicar de esta manera. Los jugadores cotizados a nivel internacional son los que ganan el uno contra uno, increíblemente, esos son.

Para Rolando Fonseca, Anthony Hernández resalta sobre el resto en el campeonato nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“¿Qué hizo Anthony? Sus uno contra uno los gana y con eso marca diferencia, entonces el mensaje a los demás jugadores, a los jóvenes es que si usted se vuelve bueno en el uno contra uno, va a marcar diferencia en cualquier equipo de fútbol que usted esté, ese será el jugador que va a llamar la atención", indicó.

El mejor jugador del campeonato nacional

Cuando Alfaro le consultó puntualmente si Pika es en este momento el mejor jugador del campeonato, el Rolo no vaciló en decir que sí. “En este momento exacto, es el mejor”.

LEA MÁS: Rolando Fonseca confiesa cuál ha sido el mejor contrato de su vida