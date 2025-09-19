Alajuelense organizó un curioso intercambio pokemon con Pikachu de protagonista

Gabriel Venegas tuvo un lindo encuentro con Anthony Hernández de Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

El martes en la gramilla del estadio Alejandro Morera Soto se dio el avistamiento de un hecho que emocionó a muchos: el encuentro de dos Pikachus, uno de los personajes más queridos a nivel mundial.

Por un lado estaba el de carne y hueso, el que viste de rojinegro, el extremo Anthony Hernández, apodado así desde toda la vida. Por el otro, estaba el de peluche, el que Gabriel Venegas, un adolescente de 13 años, llevó a la Catedral para realizar un intercambio.

El chico fue al templo manudo junto a su papá, Román Venegas, pues fueron convocados por el club para que una de sus estrellas pudiera atrapar a su tocayo. Eso sí, había una condición, a cambio del Pikachu pequeñito, el más grande tenía que darle su camiseta a Gabriel.

Acabada la mejenga, estos vecinos de Coronado pudieron entrar a la gramilla, saludar al jugador, tomarse una foto y realizar el intercambio para que la historia tuviera un final feliz.

Todo empezó el sábado anterior en el encuentro ante el Municipal Liberia, don Román es socio de la institución entonces suele ir con su hijo al estuche y ese día el chiquillo llevó un cartel con la frase “Anthony te intercambio mi Pikachu por tu camisa”, pero ese día no lograron verlo.

La foto recorrió las redes sociales, le llegó a los manudos y entonces estos hicieron una publicación indicando que querían conocer al maestro pokemon dueño de ese Pikachu.

Esta fue la foto que Alajuelense publicó en sus redes para buscar a Gabriel. Foto: X Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

Al ratito las redes hicieron su trabajo y el resto salió solito, nos contó don Román.

“Él quedó super contento, él llevó el rótulo el sábado y ese día Pika salió y no lo vio, entonces la Liga publicó la foto y entonces me puse en contacto con el equipo, coordinamos y se dio. Gabriel estaba super contento e ilusionado esperando el día para poder hacer el cambio”.

“A él todo le tomó por sorpresa, lo emocionó mucho, desde el domingo cuando salió publicado, los amigos nos empezaron a escribir por WhatsApp que nos estaban buscando, él vio la publicación y pasó super emocionado esperando, llegamos y al final del partido hicimos el trato”, comentó Venegas.

Por dicha para el ánimo de todos y de los manudos, la Liga derrotó sin problemas a San Carlos con una anotación de Hernández que hasta fue nombrado el jugador del partido, lo que hizo que todo estuviera super relajado para el lindo momento en cancha.

“Es algo que no esperábamos que sucediera, cuando nos dijeron que nos estaban buscando, a inicio uno se sorprende del porqué, ya después vimos y agradecimos mucho el gesto por una iniciativa que tuvo Gabriel hacer este intercambio de esta forma”, agregó.

Pikachi es el protagonista de la serie Pokemon junto a Ash Ketchum. Foto:Pokemon, la película: ¡Yo te elijo! Cartoon Network

Es que Gabriel no llegó a pedirle la camiseta como lo hacen los demás, él quería dar algo a cambio, hacer un intercambio de algo que fuera especial para él y con el que Anthony también se pudiera identificar, por lo que ideó hacerlo de esa forma.

“Fue toda idea e ingenio de él, es un Pikachu que se lo habían regalado. Es algo que a él le gusta bastante, todo esto de los pokemones y el animé. Se le ocurrió hacer el rótulo y llevar el Pikachu y todo se dio de una manera muy bonita”, añadió.

“Pidió la de Anthony porque es uno de los jugadores que más admira, dice que es muy humilde, que es una persona que siempre se esfuerza mucho y le parece un muy buen jugador”.

“Cuando estaban juntos, Gabriel estaba todo nervioso no sabía qué decirlo, pero Pika se portó súper bien, le dio la camisa, un abrazo, además se la firmó y super contentos”, comentó.

A Gabriel le tomó mucho gusto ir al estadio con su papá. Por eso, a pesar de que viven en Vásquez de Coronado, viajan a ver los partidos, incluso si son entre semana y tiene clases al día siguiente. Gabriel cursa el séptimo año en el colegio Saint Francis, en Moravia.

Gabriel Venegas estaba muy emocionado en conocer a Anthony Hernández y darle a su Pikachu (Cortesía/Cortesía)

Sobre la Liga le tienen fe que este torneo sea el bueno, que los títulos empiecen a llegar para que su muchacho empiece a celebrar títulos pues desde que ya se enfiebró con el fútbol le ha tocado esperar.

“Gabriel es super liguista, no le ha tocado todavía ver a la Liga como campeón, pero aún así es super manudo y bueno ahora con mucha más razón” finalizó.

La camiseta estará guindando en el cuarto de este manudito como todo un tesoro y la anécdota en su corazón.