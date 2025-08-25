Rolando Fonseca trato a Josué Quesada de irrespetuso y atrevido por este motivo

Rolando Fonseca le tiró duro a Josué Quesada y Juan Carlos Solano. (JOHN DURAN)

Rolando Fonseca perdió la paciencia este lunes con los periodistas Josué Quesada y Juan Carlos Solano al escucharlos decir su versión de lo que pasa en el Saprissa, lo cual lo hizo molestarse en grande.

El comentarista y exdelantero se molestó al escuchar que los comunicadores dijeran que los jugadores del Monstruo le hicieron la cama a Paulo Wanchope y por eso es que se fue.

“Son demasiado atrevidos primero que todo, mucho, porque si ustedes tuvieran pruebas para decir que tiene una cama, primero jueguen en un camerino y participen porque montarse una cama, o como quieran decirlo ustedes, tienen que participar y convencer a 24 o 30 personas y eso no es fácil en un camerino”.

“Josué es que no está, me encantaría que estuviera para decirle lo irrespetuoso que es porque es un atrevido. Usted puede tener diferencias con un técnico pero montarle una cama cuando usted es el primer perjudicado porque usted es el que sale a jugar”.

“No hablan del técnico, bote un gol para que vea a las 12 mil o 15 mil personas en contra suyo, no es posible. Yo te digo una cosa, puede haber confusión, mala sintonía”, tiró.

Solano se encontraba sentado a la par del Rolo y se defendió al decir que aunque le quieran llamar de otra manera, en última instancia el fin termina siendo el mismo.

“Yo respeto lo que vos decís totalmente, pero no estoy de acuerdo, pero entonces ponéle otro nombre que viene siendo lo mismo”, se defendió.

