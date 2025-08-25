Rolando Fonseca liquidó a los jugadores de Saprissa y le dio más duro a uno en específico

Rolando Fonseca fue muy directo sobre los jugadores del Saprissa tras el cambio de técnico. (Rolando Fonseca/Instagram)

Rolando Fonseca con un poco de ironía y la crítica que lo caracteriza lanzó un duro mensaje a los jugadores del Saprissa por el cual, incluso, le pidió a la afición que no se enoje, pero es un tema que lo dejó bien picado.

El exdelantero no compró “la transformación mágica” que tuvieron en el Monstruo este sábado tras la salida de Paulo Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada al asegurar que no es un triunfo para sacar pecho por el equipo al que le ganaron.

Rolo fue muy crítico que hoy por hoy Sporting es un desastre, un equipo que deambula en la primera división por lo que él esperará a partidos como el clásico del próximo fin de semana ante Alajuelense para tomar conclusiones.

“Podríamos hablar de una cama, de circunstancias tan difíciles como que un camerino no quiere a su técnico. Vladimir solo tuvo una charla, ni siquiera un entrenamiento con ellos y se vio otro Saprissa, pero ¿contra quién? ¿Contrá quién jugó Saprissa?

“Contra un equipo sin alma, espíritu que no sé ni porqué está en primera división, ni qué está haciendo, pero lo más preocupante es desde cuando tienen los camerinos más fuerza que una junta directiva y que un cuerpo técnico, eso es lo que pasa ahora”, opinó en el análisis de la jornada en Telenoticias.

Para Fonseca, toda la gente que llegó este sábado a la Cueva a aplaudir a Vladimir Quesada, se le olvidó que hace diez meses pedía a coro la salida del técnico.

“No me vengan ahorita con que tenemos que hacer un cambio y es que no es Paulo, porque igual se la aplicaron a Vladimir y a Giacone. Son malas gestiones administrativas y deportivas que están tomando, están creando un monstruito y se va haciendo más grande y más grande, por lo que hay que tener mucho cuidado”, dijo.

El comentarista de Teletica le mandó un mensaje a Gerson Torres que se ponga a sacar pecho cuando haga lo que hizo este sábado a lo largo de todo un torneo.

“Yo esperaría al clásico para darle una semana a Vladimir de trabajo, creo que es el único parámetro, yo no celebraría los goles con el último lugar. Yo quiero ver a Gerson Torres en los partidos bravos, no lo he visto en la Copa Centroamericana, en clásicos, contra Herediano, contra Cartaginés, pero ¿contra el último? contra el último celebra cualquiera, eso también hay que verlo, pero que no se molesten los saprissistas, eso es lo que pasa".

“Yo sé que Gerson estaba molesto y ahí es donde hay que tener inteligencia emocional a callar a nadie, callálos con goles en los partidos importantes, seguí humilde, tranquilo, pero retar a la gente, al mismo que te está pagando tu salario, mmmmmm, hay un trabajo para Erick (Lonis), hay que trabajar con inteligencia emocional, que veo no tienen”, finalizó.