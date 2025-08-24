Vladimir Quesada adelantó qué pasará con su carrera de técnico si se va de Saprissa

Vladimir Quesada sueña con terminar su carrera deportiva en Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Vladimir Quesada tiene 59 años y en su visión de vida y futuro solo está trabajar en el Saprissa, en el momento que eso ya no se dé, posiblemente es cuando su carrera como técnico acabe, pues no se imagina en lo absoluto afuera de la institución.

La fidelidad del DT es tal, que afirma que los meses que estuvo afuera lo llamaron varios equipos a ofrecerle trabajo, pero él prefirió quedarse en las ligas menores moradas con tal de no irse del club.

“Yo nací deportivamente hablando en este equipo y es difícil desligarse, no voy a ocultar que tuve ofrecimientos de otras instituciones y lo agradezco en demasía a todas las personas que se interesaron en mí, pero yo estoy cómodo en Saprissa, no me veo en otro lugar, no me imagino en otro sitio.

“Yo quisiera tener la oportunidad y espero que Dios me brinde ese chance de terminar mi carrera deportiva en esta institución que es la que comencé, yo estoy acá para ayudar como siempre se los he dicho a las autoridades del club, yo estoy a las órdenes”, dijo.

El entrenador afirma que tiene la ilusión de quedarse mucho tiempo como entrenador, sueña con hacer las de Alex Ferguson en el Manchester United o las de Arsene Wegner en el Arsenal de Inglaterra, quienes duraron décadas en el mismo banquillo.

“Vamos a ver qué pasa, lo vamos a poner todo en manos de Dios, que nos da la oportunidad de estar acá, de abrir los ojos y muy agradecido por todo lo que me han dado”, destacó.

