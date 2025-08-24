Vladimir Quesada dice algo de su estilo de entrenamiento que le aclararía algunas cosas a Paulo Wanchope

Vladimir Quesada dio una declaración que reabrió un debate en la afición saprissista. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Una declaración de Vladimir Quesada, el sábado por la noche, luego de la victoria contra Sporting, ya está dando de qué hablar.

El viernes por la tarde, los morados anunciaron la salida de Paulo César Wanchope, quien era el entrenador del primer equipo y de una, confirmaron el regreso de Vladi, quien quedó fuera del cuadro tibaseño en octubre del año pasado.

Cuando terminó la mejenga contra los albinegros, este sábado, Quesada reveló su forma de trabajar, lo que dio a que muchos hablaran sobre la posible relación entre los jugadores de la “S” y su anterior técnico.

“No somos superexigentes; creo que trabajamos de una manera sencilla dentro y fuera de la cancha y entendemos porque en algún momento se nos dio la oportunidad de defender estos colores sobre el terreno de juego, lo que puede sentir un jugador del Saprissa.

Deja mucho que pensar estás palabras de Vladimir ayer.

Cada segundo es peor que el anterior y entre líneas deja muchísimo que pensar del ambiente jugadores - Wanchope.

“Hablamos un poco de estas cosas y para nosotros es importantísimo ver la actitud, igual el comportamiento que tuvieron los jugadores sobre el terreno de juego ”, destacó.

