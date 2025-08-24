Video: Ariel Rodríguez sorprendió con lo que dijo de Paulo Wanchope

Ariel Rodríguez volvió al gol con Saprissa. Marvin Caravaca. (Jose Cordero/José Cordero)

Ariel Rodríguez volvió al gol y con él, el Saprissa celebró su primera goleada del campeonato.

Los morados derrotaron 4-0 al Sporting y luego del encuentro, el Samurái habló de Paulo Wanchope, quien hasta el viernes anterior era el entrenador morado.

“Paulo es un gran entrenador, desde que llegó acá tenía una buena idea, pero esto es de resultados, sabemos la presión que conlleva estar en Saprissa; he sabido lo que estar en las buenas y no tan buenas y nos levantamos.

“Hay que tomar decisiones, tenemos jefes y debemos pensar que no es sólo el cuerpo técnico, los jugadores están expuestos, debemos buscar ganar, porque el día a día somos noticia, es parte de lo lindo que es estar en Saprissa”, afirmó.

Ariel Rodríguez se sincera al hablar de Paulo Wanchope

Una final

Ariel reconoció que los últimos partidos del Sapri fueron complicados y el martes no tienen quite: hay que jugar el encuentro contra el Motagua, por la Copa Centroamericana, como si fuera una final.

“Hicimos 3 partidos muy malos, hoy (sábado) teníamos la posibilidad de arreglar eso, el equipo hizo un excelente partido y el martes debemos jugar una final.

“Esto es fútbol, no queremos perder, el inicio de la temporada fue bueno, nos costó cómo entender, no queremos hacer esos partidos pero se nos complicó. Hablamos entre nosotros, nos dijimos las cosas que debíamos mejorar cada uno”, añadió.

El Samurái destacó el trabajo de Paulo Wanchope. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Por qué Saprissa cambió tanto en cuestión de días?

“A Vladi (Quesada, técnico) tenemos muchos años de conocerlo, pero creo que con Paulo los primeros juegos fueron buenos y todo se distorsionó, como jugadores no queremos hacer malos partidos pero no nos estaban saliendo las cosas, malos momentos, dependía de nosotros”, declaró.