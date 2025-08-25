Vladimir Quesada da malas noticias a los morados antes de vital partido de Copa Centroamericana

Vladimir Quesada confirmó las ausencias de Mariano Torres y Nicolás Delgadillo. (Jose Cordero/José Cordero)

Vladimir Quesada confirmó que el Saprissa no contará este martes con su más grande figura como lo es el capitán Mariano Torres para el encuentro ante el Motagua por la Copa Centroamericana.

En conferencia de prensa, el técnico morado confirmó que el argentino no podrá jugar por una lesión en el tobillo de la que no quiso dar mayores detalles.

“Mariano no puede estar en el partido y no voy a hacer la respuesta más grande. Quisiera que todos estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional y todavía tiene bastante inflamación en su tobillo. Hemos decidido que repose, a ver si la inflamación baja y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana“, dijo.

LEA MÁS: Rolando Fonseca liquidó a los jugadores de Saprissa y le dio más duro a uno en específico

El capitán se lesionó desde el domingo anterior en el partido ante el Municipal Liberia, desde entonces se perdió los partidos ante el CAI por la Copa Centroamericana y ante Sporting el sábado por el torneo nacional.

Otro que tampoco estará disponible es el otro che del plantel, Nicolás Delgadillo.

"Tampoco estará. Ha estado haciendo trabajo diferenciado y, seguro, hoy tendrá el alta para integrarse a los trabajos grupales, pero no contamos con él. No vamos a exigirlo y perder lo que hemos ganado", añadió.

LEA MÁS: Vladimir Quesada adelantó qué pasará con su carrera de técnico si se va de Saprissa

Saprissa está obligado a ganar ante los catrachos para continuar en el certamen, una derrota o un empate lo dejaría afuera en fase de grupos por lo sucedido en el otro partido del grupo entre Cartaginés y el CAI.