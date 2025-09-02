San Carlos sorprende con la contratación de un exjugador de Saprissa y Alajuelense

Bryan Oviedo fue anunciado como fichaje de San Carlos. (San Carlos/San Carlos)

San Carlos anunció este martes la contratación de una cara muy conocida en el fútbol de Costa Rica, como lo es el lateral izquierdo Bryan Oviedo.

Mediante sus redes sociales y chat de prensa, los norteños destacaron la adquisición del defensor de 35 años, quien estuvo el último año con Alajuelense.

“Lateral costarricense de amplia trayectoria en el fútbol internacional y Selección Nacional, se une a los Toros para el Apertura 2025 y Clausura 2026.

“Un jugador de jerarquía que llega a aportar calidad y liderazgo a nuestro proyecto deportivo”, destacaron los sancarleños.

LEA MÁS: Exjugador de Saprissa se convierte en el refuerzo estrella de un equipo europeo

Oviedo estuvo muy cerca de llegar al club norteño en el 2024; sin embargo, una oferta de última hora de los rojinegros cambió su destino, pero con los manudos no logró destacar y su destino siempre terminó en Ciudad Quesada.

En el país, Gallo también militó con Saprissa, club con el que debutó en primera división en el 2008, allí estuvo dos años antes de marcharse a jugar al extranjero.

LEA MÁS: Gigante de Europa hizo una oferta por Alonso Martínez