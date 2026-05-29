Saprissa anuncia fichaje de un mundialista para un puesto clave

El Saprissa confirmó este viernes por la tarde la llegada de un nuevo refuerzo en un puesto que urgía, tras anunciar la contratación del preparador físico Erick Sánchez.

Erick Sánchez es el nuevo preparador físico de Saprissa (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

El experto es uno de los profesionales más reconocidos de su campo a nivel nacional, con amplia experiencia en clubes ticos, como en la Selección de Costa Rica, en la que estuvo presente en tres Mundiales consecutivos.

“Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, destacando su participación en tres Copas del Mundo de la FIFA junto a la Selección Nacional de Costa Rica: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022″

“Su carrera profesional inició en las Divisiones Menores de Saprissa entre 2003 y 2009, etapa en la que comenzó a consolidar un camino que hoy lo posiciona como uno de los profesionales más reconocidos y respetados del fútbol costarricense”, destacaron.

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Erick llega en lugar del uruguayo Marcelo Tulbovitz, que dejó el club por ofertas en el extranjero.

“La institución se enorgullece de contar nuevamente con un profesional de la trayectoria y capacidad de Erick Sánchez, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en la que asumirá la coordinación de toda el área de desarrollo y preparación física de los equipos de la institución”, finalizó la nota.