Saprissa es el tercer equipo más goleado del torneo, ¿qué le pasa a esa defensa?

Lo números hablan por sí solos y en este momento el Deportivo Saprissa es el tercer equipo más goleado del torneo. Cerrando esta jornada 15, y tras caer este jueves 17 de octubre 2 a 0 ante Guanacasteca, la defensa morada ha permitido un total de 21 goles.

Los únicos equipos que se encuentran peor que ellos son Santa Ana y Santos, con 29 y 33 goles en contra, respectivamente

La defensa de Saprissa no la vio contra Guanacasteca y cayeron 2 a 0. Foto: Prensa ADG.

Entonces, cuando el tetracampeón nacional recibe más goles que la mayoría de equipos del torneo, hay que preguntarse: ¿Qué está sucediendo con esa defensa?

A ojos del exdefensa e ídolo indiscutido morado Róger Flores, el mal momento de la zaga de la S se da por diferentes factores.

Róger Flores lideró a la Sele en el emblemático Italia 90 y es un referente defensivo del Deportivo Saprissa. Foto: Alonso Tenorio.

Por un lado, están la bajas que ha sufrido el equipo en los últimos meses por lesiones, entre los que destacó a Pablo Arboine, Joseph Mora y Kendall Waston, sobre quien considera que aún no recupera su ritmo habitual.

“Eso se ve, no sé si será cierto, pero más en el partido de ayer, se vio como que es muy lento en la reacción. No sé si fue por la cancha, que al estar tan floja, le comenzó a molestar de nuevo la pubalgia”, comentó sobre Waston.

También, habló de la llegada de Óscar Duarte.

“No es fácil acomodarse en 3-4 partidos. A pesar de que usted haya jugado en Selección, haya jugado donde sea, tiene que adaptarse no solo a Watson, sino que a otro grupo de jugadores”, dijo.

Óscar Duarte llegó al plantel morado al firmar por tres años con el equipo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Por otro lado, Flores considera que hay una desconexión entre los defensas.

“Ayer (en el partido contra ADG) vi que no hubo muy buena coordinación en la zona defensiva. La segunda línea y la contención como que no anduvieron bien”, dijo.

“Veamos la contención. Los que juegan más ahí son (Jefferson) Brenes y (David) Guzmán y los dos no están. Tal vez al que se puso (Ulises Segura) no tiene ritmo porque no ha venido jugando”, mencionó.

Pero quizás su observación más importante fue que el Saprissa actual no parece ser el mismo que hace un año o, incluso, el mismo que el torneo pasado.

“Saprissa como equipo, como un todo, tiene falencias, no está fino ni en la parte ofensiva ni en la defensa.

“Falta mucha coordinación, desde el portero que debe estar ubicando y gritando, quién sobra, quién agranda, todo ese bloque debe estar bien trabajado y, por lo que vi ayer, no hay buena coordinación”, concluyó.