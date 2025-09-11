Torneo Nacional

Saprissa hace un anuncio que muchos esperaban en medio de tantos problemas que atraviesan

Saprissa realizó un anuncio importante este jueves luego de la derrota ante Puntarenas FC

Por Sergio Alvarado
Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Marcelo Tulbovitz ya podrá estar en el banquillo del Saprissa a partir del domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa vive momentos muy complicados en términos generales, el rendimiento y el ánimo están por los suelos, pero una anuncio que hizo este jueves podría colaborar un poco a levantar esos aspectos.

Los morados confirmaron que el preparador físico Marcelo Tulbovitz ya quedó habilitado para poder estar en el banquillo a partir del domingo, cuando reciban en casa a Guadalupe.

Más allá de lo que son sus funciones en la parte física, el uruguayo se destaca por ser un motivador dentro de la cancha, mete mucho empuje y ánimo que ahora le vendría muy bien ante tantas dificultades.

Marcelo estaba esperando que sus papeles quedaran listos desde hace quince días, por lo que se perdió unos partidos que le tocó ver desde la gradería.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Vladimir Quesada contará con otra ficha importante en su banquillo como Marcelo Tulbovitz. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Sergio Alvarado

