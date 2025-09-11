Saprissa hace un anuncio que muchos esperaban en medio de tantos problemas que atraviesan

Marcelo Tulbovitz ya podrá estar en el banquillo del Saprissa a partir del domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa vive momentos muy complicados en términos generales, el rendimiento y el ánimo están por los suelos, pero una anuncio que hizo este jueves podría colaborar un poco a levantar esos aspectos.

Los morados confirmaron que el preparador físico Marcelo Tulbovitz ya quedó habilitado para poder estar en el banquillo a partir del domingo, cuando reciban en casa a Guadalupe.

Más allá de lo que son sus funciones en la parte física, el uruguayo se destaca por ser un motivador dentro de la cancha, mete mucho empuje y ánimo que ahora le vendría muy bien ante tantas dificultades.

Marcelo estaba esperando que sus papeles quedaran listos desde hace quince días, por lo que se perdió unos partidos que le tocó ver desde la gradería.

