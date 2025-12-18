Saprissa y Alajuelense resolvieron sus principales dudas, ¿juegan Washington Ortega y Mariano Torres?

Alajuelense y Saprissa se medirán este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, y desde las alineaciones dieron una muestra que van con todo para sacar ventaja en el partido de ida de la final del Apertura 2025.

Ambos equipos vienen de avanzar con solvencia en semifinales al eliminar a Liberia y Cartaginés, y se sienten con fuerza para disputar un título que podría darse en dos o cuatro partidos.

Mariano Torres vuelve a las canchas

El equipo de Vladimir Quesada sí contará como titular con su capitán Mariano Torres, quien estaba en duda tras no jugar en el partido de vuelta de semifinales ante los brumosos.

Vladimir Quesada contará con su once de gala para enfrentar a Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Los morados salen al campo con Esteban Alvarado, Kendall Waston, Óscar Duarte, Gerald Taylor, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

LEA MÁS: Vladimir Quesada no se salvó de la pregunta que Erick Lonis se negó a responder el domingo

Washington Ortega también estará

Los manudos confirmaron en la alineación el regreso del arquero uruguayo Washington Ortega, tras estar fuera de las canchas por varias meses y jugar en una cancha en la que no ha perdido tras tres encuentros disputados.

Machillo Ramírez y Alajuelense están listos para enfrentar la final ante el Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: ¿Qué dice Óscar Ramírez sobre la posible salida de uno de sus delanteros?

La Liga sale con,Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Ronald Matarrita; Celso Borges, Alejandro Bran, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.