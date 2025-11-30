Torneo Nacional

Selección femenina arrancó con un sufrido triunfo el camino al mundial de Brasil 2027

Selección femenina de Costa Rica arrancó este sábado su camino al Mundial de Brasil 2027 con un sufrido partido en Granada

Por Sergio Alvarado

La Selección femenina de Costa Rica triunfó 2-1 de visita en Granada este sábado, en el inicio de las eliminatorias rumbo al mundial de Brasil 2027.

Un doblete de Priscilla Chinchilla al 45′+2 del primer tiempo y al 61′, les permitió a las ticas darle vuela al marcador en un encuentro que arrancaron perdiendo desde los 32 minutos.

Es muy evidente que la brasileña Lindsay Camilla tiene mucho que trabajar en este grupo, apenas completó su debut y deberá armar una selección para competir y soñar con la clasificación

La generación de fútbol y la definición son sin duda dos de los principales temas a mejorar, tras un partido en que las ticas hasta fallaron un penal de parte de Raquel Rodríguez a los 71 minutos, el cual le detuvo la arquera rival.

De esta manera Costa Rica quedó segunda tras la primera fecha disputada en el grupo, dado que Bermudas derrotó 4-0 a Islas Caimán, mientras que Guatemala tuvo la fecha libre.

La próxima fecha será hasta el 3 de marzo del 2026 cuando las ticas visiten Bermudas.

A la próxima fase y final solo avanza el primer lugar de cada grupo, la cual se jugará con dos grupos de cuatro equipos cada uno y determinará los cuatro clasificados al Mundial y los dos que irán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.

