Selección femenina arrancó con un sufrido triunfo el camino al mundial de Brasil 2027

La Selección femenina de Costa Rica triunfó 2-1 de visita en Granada este sábado, en el inicio de las eliminatorias rumbo al mundial de Brasil 2027.

Un doblete de Priscilla Chinchilla al 45′+2 del primer tiempo y al 61′, les permitió a las ticas darle vuela al marcador en un encuentro que arrancaron perdiendo desde los 32 minutos.

Priscila Chinchilla anotó el doblete para Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Es muy evidente que la brasileña Lindsay Camilla tiene mucho que trabajar en este grupo, apenas completó su debut y deberá armar una selección para competir y soñar con la clasificación

La generación de fútbol y la definición son sin duda dos de los principales temas a mejorar, tras un partido en que las ticas hasta fallaron un penal de parte de Raquel Rodríguez a los 71 minutos, el cual le detuvo la arquera rival.

De esta manera Costa Rica quedó segunda tras la primera fecha disputada en el grupo, dado que Bermudas derrotó 4-0 a Islas Caimán, mientras que Guatemala tuvo la fecha libre.

La brasileña Lindsay Camilla tiene mucho trabajo. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La próxima fecha será hasta el 3 de marzo del 2026 cuando las ticas visiten Bermudas.

A la próxima fase y final solo avanza el primer lugar de cada grupo, la cual se jugará con dos grupos de cuatro equipos cada uno y determinará los cuatro clasificados al Mundial y los dos que irán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026.