Selección femenina de Costa Rica arranca eliminatoria mundialista este sábado

La Selección mayor femenina de Costa Rica iniciará este sábado, a partir de las 5:30 p. m., su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027, sostenida por el inicio de un gran sueño.

Debut en Granada: primer paso hacia Brasil 2027

A las ticas les correspondió iniciar su trayecto muy lejos de Costa Rica, en Granada, donde se medirá a la selección local en el Estadio Atlético Kirani James.

La Selección Femenina de Costa Rica juega este sábado en Granada en el inicio de la eliminatoria mundiialista. (Prensa FCRF/FCRF)

Formato de clasificación al Mundial femenino 2027

¿Cómo se clasifica para la Copa del Mundo? El certamen clasificatorio consta de 29 selecciones en seis grupos. Las ganadoras de cada cuadrangular avanzarán al torneo llamado “Concacaf W Championship 2026″, al que se unirán Estados Unidos y Canadá por ser las mejores del ranquin.

Grupo C: el reto de Costa Rica

La Sele está en el grupo C con Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán y si logra avanzar de fase, jugará en noviembre del 2026 el torneo final con las ocho mejores del área.

La Selección de Costa Rica es dirigida por la brasileña Lindsay Camila (Jose Cordero/José Cordero)

Clasificación al Mundial y también a los Juegos Olímpicos

Un dato muy importante es que la competencia de noviembre no definirá solo quienes vayan al Mundial sudamericano, sino que también dicta los clasificados para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dónde ver los partidos

Los partidos se transmitirán de manera exclusiva en cable, por la cadena estadounidense ESPN y en el servicio de streaming Disney Plus.