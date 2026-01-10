Una de las personas con más mundiales en Costa Rica tiene una moto que se roba todas las miradas

Marco Rivera es una figura poca conocida por la audiencia en general, pero muy famosa a lo interno del fútbol en Costa Rica por diversos protagonistas, desde periodistas, futbolistas y dirigentes, es reconocido incluso fuera de Tiquicia en su campo.

Hace un mes, este vecino de Sabana Sur renunció a Teletica, canal en el que trabajó 25 años como su camarógrafo estrella, oficio con el que ha viajado por todo el mundo, al punto de sumar siete mundiales al hilo, desde Francia 1998 hasta Catar 2022.

Marco Rivera anda feliz de la vida en su moto BMW 850 GS (Cortesía/Cortesía)

La pasión por las motos, otra ruta internacional

Otro motivo por el que Rivera ha podido conocer muchos países es por su pasión por las motos, un gusto que ha tenido desde siempre; sin embargo, fue en el 2018 cuando pudo comprarse una moto BMW, de esas con las que muchos sueñan andar.

En el 2023 pudo cambiarla por una BMW 850 GS, con la que ha recorrido casi toda Costa Rica y, por el acercamiento que ha tenido con la marca alemana, ha podido viajar a muchos países a actividades y convenciones para quienes comparten esta misma pasión.

El confort y la experiencia a los 53 años

Ander en diferentes caminos es lo que le gusta a Marco Rivera. (Cortesía/Cortesía)

“Esta es una moto en la que un tipo como yo, a los 53 años, con una vida más pausada, ha encontrado el confort de andar en una moto de 850 centímetros cúbicos, con un eje de estabilización muy amplio que no encuentras en otras motos, que te pueda dar un confort de manejo en carretera y afuera, depende de para lo que la quiera usar.

“Este es un modelo que su nombre en alemán significa todoterreno, pista y fuera de pista. Yo la ando más de asfalto, de carretera, porque es lo que me gusta”, explicó.

Estilo, personalidad y seguridad en carretera

Marco Rivera anda feliz de la vida en su moto BMW 850 GS (Cortesía/Cortesía)

Otro detalle por el que lo flechó este estilo es por la personalidad que tiene, un diseño elegante que al mismo tiempo te hace sentir muy seguro.

“Es un estilo que me encantaba, no es una moto de pista, pero tampoco de montaña, es una moto con una personalidad muy alemana, con esa elegancia propia.

“También son motos que te dan presencia en la carretera y te protegen mucho, te sientes con una moto amplia con la que no vas a ser embestido fácilmente por un auto o alguien que te quiera tirar el carro encima, es una moto con mucha personalidad y presencia”.

Tradición alemana y un público más pausado

Otro detalle por el que es fiel a la marca BMW es por la tradición que conlleva.

“Es algo que además pasa por la tradición, fueron creadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las usaban los ejércitos, es toda una línea histórica de motos que se han transformado a través del tiempo”.

Marco Rivera anda feliz de la vida en su moto BMW 850 GS (Cortesía/Cortesía)

Rivera explicó que con estas motos existe una diferencia muy grande respecto a otras y por eso es que son tan buscadas por personas de 50, 60 años o más.

“La gran cantidad de gente que está usando estas motos es gente ya grande, la mayoría que he visto tienen 60, 65 o hasta 70 años, es una nota de gente más pausada y tranquila, por el confort que te da”, añadió.

Por ese motivo, son las personas mayores quienes más le piropeyan la moto, aunque su calidad, presencia y estilo pueden ser apreciados por cualquier amante del motociclismo.