Una de las figuras más queridas de Teletica dijo adiós al canal y así reaccionaron sus compañeros

Este viernes dijo adiós a Teletica Marco Rivera, quien fuera el camarógrafo estrella de Teletica Deportes por más de 20 años y una de las figuras más queridas en el canal de La Sabana.

Mediante sus redes sociales, Marco contó que tomó la decisión de renunciar para dedicarse a nuevos retos personales y agradeció muchísimo el tiempo en el que estuvo en la empresa.

Marrco Rivera dijo adiós a Teletica este viernes entre muchos saludos de sus compañeros. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Mucho más que un camarógrafo

El televidente tal vez no está familiarizado con el nombre de Rivera, pero en la producción del canal y en las giras al extranjero, se trataba de una pieza fundamental para el éxito, a quien la sola calificación como camarógrafo no le hacía justicia, pues sus funciones siempre fueron mucho más allá.

Tavo López fue uno de los que le mandó un lindo mensaje. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Un currículum que impone respeto

Rivera es todo un hombre récord, ha estado presente en siete Mundiales de fútbol, finales de la Copa de Campeones de Europa, Copas América, Copas de Oro y cuanto evento cubría el canal en el extranjero, era un hombre fijo, pues además habla idiomas como el inglés, alemán e italiano de manera fluida.

La despedida que refleja su huella

La partida de Marco se nota hasta en la despedida de los periodistas del canal, quienes le dedicaron bonitas palabras de aprecio por tanta ayuda en el campo.

Melissa Alvarado compartió varias fotos con Marrco Rivera. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Amigo y compañero de mil batallas, mil viajes, mil giras. Que los nuevos retos te vengan bien, te quiero mucho”, publicó Gustavo López.

“Mucha suerte en todo lo que venga, Marquito”, destacó Melissa Alvarado.

Fabián Borbón ya no está en el canal, pero igualmente se unió a la despedida. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Muchos éxitos mundialista. Gracias por ser un maestro y tratarme como un hijo en cada cobertura dentro y fuera del país”, indicó Fabián Borbón, experiodista del canal.

Reconocimiento de grandes figuras

Los saludos fueron hasta de parte de figuras muy conocidas como Natalia Rodríguez, quien hasta adelantó lo que viene para Rivera.

“Amigo, éxitos en todo y nos vemos si Dios lo permite en el Mundial”, indicó la China.

Natalia Rodríguez le deseó muchos éxitos. (Captura pantalla/Captura pantalla)

No cabe duda que será una baja de mucho peso para el canal, al ser una ficha tan calificada.