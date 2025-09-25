Torneo Nacional

Unafut tomó una fuerte decisión que afectará a todos los equipos del torneo nacional

Unafut frenará fecha previa para dar espacio a la Selección de Costa Rica de cara al partido ante Honduras

Por Sergio Alvarado
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
El clásico entre Saprissa y Alajuelense se jugará el 19 de octubre con el nuevo calendario. (JOHN DURAN/John Durán)

La Unafut confirmó este miércoles que la fecha 12 del Apertura 2025 se reprogramará para darle espacio a trabjar a la la Selección de Costa Rica de cara al partido ante Honduras el 9 de octubre en territorio catracho.

Mediante un comunicado de prensa, la organización explicó que la fecha que se jugaría el fin de semana del 4 y 5 de octubre ahora se pasará para el miércoles 15 octubre.

De igual forma se cambió de fecha la jornada 17 que estaba para realizarse entre el sábado 8 y domingo 9 noviembre y ahora se realizará el 17 de ese mismo mes.

“Posterior a la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles a las 4:00 p.m. en el hotel Crowne Plaza y que contó con la presencia de los representantes de los clubes afiliados a UNAFUT, se discutió el tema donde los presidentes manifestaron su apoyo a la suspensión del certamen para facilitar la preparación de la Sele en los duelos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua en la fecha FIFA de octubre, así como frente a Haití y Honduras en la de noviembre“, destacaron en un comunicado de prensa.

Además, se confirmó que el partido pendiente entre Alajuelense y Cartaginés sigue en firme para el sábado 11 de octubre, pero este podría cambiar salvo la convocatoria de cada equipo a selecciones nacionales, en dado caso podría ponerse de acuerdo para un nuevo cambio.

A continuación las nuevas fechas con el calendario actualizado.

Este es el nuevo calendario del Apertura 2025 con los nuevas fechas de competencia.
Este es el nuevo calendario del Apertura 2025 con los nuevas fechas de competencia. (Unafut/Unafut)
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

