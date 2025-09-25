Unafut tomó una fuerte decisión que afectará a todos los equipos del torneo nacional

El clásico entre Saprissa y Alajuelense se jugará el 19 de octubre con el nuevo calendario. (JOHN DURAN/John Durán)

La Unafut confirmó este miércoles que la fecha 12 del Apertura 2025 se reprogramará para darle espacio a trabjar a la la Selección de Costa Rica de cara al partido ante Honduras el 9 de octubre en territorio catracho.

Mediante un comunicado de prensa, la organización explicó que la fecha que se jugaría el fin de semana del 4 y 5 de octubre ahora se pasará para el miércoles 15 octubre.

LEA MÁS: Lo que piensan en Honduras sobre Cartaginés le dolerá muchísimo a los brumosos

De igual forma se cambió de fecha la jornada 17 que estaba para realizarse entre el sábado 8 y domingo 9 noviembre y ahora se realizará el 17 de ese mismo mes.

“Posterior a la sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles a las 4:00 p.m. en el hotel Crowne Plaza y que contó con la presencia de los representantes de los clubes afiliados a UNAFUT, se discutió el tema donde los presidentes manifestaron su apoyo a la suspensión del certamen para facilitar la preparación de la Sele en los duelos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua en la fecha FIFA de octubre, así como frente a Haití y Honduras en la de noviembre“, destacaron en un comunicado de prensa.

LEA MÁS: ¿Volverá Celso Borges a la Selección Nacional? Esto opina el jugador de Alajuelense

Además, se confirmó que el partido pendiente entre Alajuelense y Cartaginés sigue en firme para el sábado 11 de octubre, pero este podría cambiar salvo la convocatoria de cada equipo a selecciones nacionales, en dado caso podría ponerse de acuerdo para un nuevo cambio.

A continuación las nuevas fechas con el calendario actualizado.

LEA MÁS: Puntarenas FC recibe buenas noticias por parte del Ministerio de Salud