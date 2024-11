Vicky Ross reaccionó a los memes que le hacen y a quienes la critican por ser de Alajuelense

Vicky Ross, presidenta de Unafut, habló muy de frente de quienes le bajan el piso por tener colores. (Albert Marín)

Vicky Ross, presidenta de la Unafut, ha sido fanática del fútbol toda una vida, es un deporte que siempre le llamó la atención y que hasta practicó, y antes de ser la cabeza del fútbol nacional, nunca escondió que es aficionada de Liga Deportiva Alajuelense.

En una charla que tuvo con La Teja, la dirigente nos indicó que a ella le llama mucho la atención que se haga tanto alboroto, y que la señalen por tener equipo, algo que para cualquier aficionado es lo más lógico, el detalle está en si sus decisiones y trabajo tienen que ver con eso, lo cual rechaza enfáticamente.

“Probablemente, ha habido mucha crítica infundada en estos últimos días, que tienen que ver con que si uno tiene una preferencia de equipo, y yo repito lo mismo, para estar sentado en esta silla o en cualquier silla de fútbol, en la de periodista incluso, a uno necesita gustarle el fútbol. Pero, lo que uno tiene que ser es profesional cuando se sienta en esta silla. Cuando los jugadores se ponen los tacos, ya sea con un equipo que lo contrate tienen que ser profesionales, igual nosotros.

“A todos los que estamos en la Unafut nos encanta el fútbol, pero la exigencia dentro de la organización ha sido siempre una actitud profesional, poner primero la imparcialidad y asegurar la integridad de la organización y así ha sido. Desafortunadamente, yo creo que a mucha gente le sirve alimentar suspicacias infundadas, porque no le importa jugar con la honorabilidad de las personas, de los árbitros, de los jugadores y eso, ojalá, cambie en nuestro país, en general, pues es una cultura que no nos ayuda a avanzar”, dijo.

¿Por qué se insiste tanto en su caso en que es manuda, cuando muchos otros dirigentes que han estado en la Unafut o la Fedefútbol también tienen colores y pasaron de un equipo allí? Es una pregunta para la cual la dirigente dio una respuesta muy concreta.

Vicky Ross afirma que se ha mantenido profesional siempre, dejando sus colores de lado y a la altura de su puesto. (Mayela López)

“Cuando la gente no tiene que criticarlo a uno busca con qué hacerlo, agarrándose de cualquier cosa. A veces, desafortunadamente, cuando el trabajo está bien hecho, cuando los números lo respaldan a uno, buscan cosas aunque no tengan sentido, que no tengan fundamento, para ver qué criticar y cómo hacer daño, y creo que este ha sido el caso”, comentó.

De los memes que tanto le hacen, afirma que ella se los toma con humor, con tranquilidad, aunque le preocupan dos cosas, cómo los toma su familia y la desinformación que transmiten.

“Sí, por supuesto que los he visto, algunos me han hecho mucha gracia. Algunas cosas que dice la gente me sorprenden de cómo funciona el pensamiento mágico. Me han achacado el poder sobre la Fuerza Pública, sobre las lluvias y el estado del tiempo, y eso es puro pensamiento mágico.

“A uno, hasta cierto punto le hace gracia, pero también te preocupa, de hasta dónde llega la cabeza para pensar que tiene que haber algo malo. Eso me preocupa a nivel social, porque yo creo que eso trasciende el fútbol en este momento. Estamos en un momento profundo de desconfianza social y eso está determinando un poco de la dinámica social. Desconfiamos de todo”, finalizó.

