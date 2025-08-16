Turrialba embarra a esposa de jugador en polémica por su expulsión de fútbol profesional

La Asociación Deportiva Turrialba Club de Fútbol informó en un comunicado de prensa dos cosas, que su expulsión del fútbol federado no fue por amaños y que las irregularidades iniciaron con la esposa de un jugador.

Turrialba no podrá participar en segunda división. (Archivo Turrialba/Archivo Turrialba)

Se trata de la esposa del portero Bryan Cordero, quien, según el boletín, tendría un vínculo con el perfil de Facebook 360 Deportivo.

“Nuestro equipo no ha sido sancionado por amaños, por el contrario, el proceso de investigación conducido por la Federación Costarricense de Fútbol nos exoneró de cualquier responsabilidad respecto a este tema”, dice Turrialba, en el boletín que lo firma la junta directiva.

Dicen que la causa es por los serios problemas financieros que el club arrastra por años.

Después, le tiran a la página.

Bryan Cordero es el portero citado por Turrialba. (Cortesía /Cortesía )

“Queremos exponer a la opinión pública, y sobre todo en defensa de nuestros jugadores y exjugadores, a la página de Facebook 360 Deportivo. Esta página está vinculada con la compañera sentimental del portero Bryan Cordero Varela, quien ha figurado a nivel nacional por sus denuncias de supuestos amaños”.

“Esta página no solo se ha dedicado a perseguir a nuestra institución, sino que en un evidente afán por destruir, incluso ha llegado a lanzar acusaciones falsas en instituciones deportivas en el extranjero, con el fin de afectar a nuestros exjugadores”, dice el comunicado.