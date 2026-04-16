Un golazo de Luis Díaz acabó con las esperanzas del Real Madrid en Champions League

Un gol del colombiano Luis Díaz puso cordura en medio del delirio del Allianz Arena, donde el Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid, en cuartos de la Champions, mientras que el Arsenal, verdugo del Sporting de Portugal, será el único representante del fútbol inglés en las semifinales de la máxima competición europea.

Así pues, en semifinales, el último sobreviviente español, el Atlético de Madrid, se medirá con el Arsenal, mientras que el vigente campeón de la Champions y actual líder de la Ligue 1 francesa, el PSG, lo hará ante el puntero de la Bundesliga, el Bayern Munich.

“Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la decimosexta”, aseguró el técnico del conjunto merengue Álvaro Arbeloa.

El colombiano Luis Díaz celebrando el gol que enterró las esperanzas del Madrid. Foto: AFP. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)

LEA MÁS: Barcelona pone una mano en el título de Liga ante un Real Madrid que se hunde en el drama

Cinco goles antes del descanso

Arda Güler con un remate de zurda perfecto abrió la cuenta, apenas a los 37 segundos y el turco firmó su doblete casi a la media hora de juego con un lanzamiento de falta a la escuadra (29).

La primera parte resultó una oda a la locura, con un Bayern que empató en el seis por medio de Aleksandar Pavlovic y luego por su goleador, Harry Kane (38).

Antes del descanso, en un contraataque rápido de Vinicius, Kylian Mbappé volvió a poner al Real Madrid por delante (42) en el partido.

Pero tras la expulsión de Eduardo Camavinga por doble amarilla (86) llegó la doble bofetada a las esperanzas merengues; primero por medio de Luis Díaz (89) y después de Olise (94).

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Thibaut Courtois salió de cambio en el duelo del Real Madrid y el Manchester City

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (L) and Bayern Munich's French defender #02 Dayot Upamecano vie for the ball during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)

Arsenal sigue sin perder

Líder de la Premier League, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición tras perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton.

Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting, cerrando un empate 0-0, lo que hizo que el global quedara 1-0.

En todo caso, el Arsenal sigue sin perder en esta Champions (10 victorias y 2 empates) y peleará con el Atlético por estar en Budapest el 30 de mayo, en la que sería su primera final de Champions 20 años después de la perdida ante el FC Barcelona en el 2006.