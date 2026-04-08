Un torneo “excepcional”: la lucha de 10 equipos tiene a todo el país de cabeza

El torneo de Clausura 2026 entró en su fase más intensa con una tabla apretada que mantiene en vilo tanto la lucha por el liderato como la pelea por el último boleto a semifinales.

A días de comenzar la jornada 15, tres equipos se disputan la cima separados por apenas un punto (Herediano con 28 puntos, Saprissa con 27 y Cartaginés con 26), mientras que en la zona media hasta cinco clubes siguen con opciones reales de clasificar.

La batalla por el cuarto lugar es aún más cerrada. El Municipal Liberia tomó ventaja luego de la goleada que le propinó a San Carlos el lunes pasado, pero Alajuelense, Sporting, los Toros del Norte e incluso Puntarenas FC se mantienen al acecho en una disputa donde la irregularidad ha sido protagonista.

Los aurinegros se colocaron en el cuarto lugar y tienen 21 puntos; Alajuelense está de quinto con 19 unidades, Sporting FC con 18, San Carlos con 17 y los naranjas con 15.

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Cartaginés y Herediano tendrán un duro enfrentamiento, este viernes, a las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

En la parte baja está el Municipal de Pérez Zeledón con 12 puntos y en la última casilla Guadalupe con 11. Sin embargo, el mal momento de los guerreros en el actual certamen es paralelo a su desempeño en la tabla acumulada; porque los generaleños tienen 35 puntos y el equipo de la rosa cuenta con 24 unidades.

“Todos pelean algo”

Para el exdelantero Rolando Fonseca, de los 10 clubes participantes, solo hay uno que no tiene que pelear nada en el cierre del torneo.

“Si tuviera una bolita mágica, podría decir quién se quedará con el liderato, pero no la tengo. Herediano, Saprissa y Cartaginés se han mostrado sólidos, han tenido un buen comportamiento en el campeonato y han hecho que el torneo sea entretenido para el aficionado.

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“De los diez equipos que están compitiendo, nueve están involucrados en algo y cuando teníamos 12, había clubes que al final no estaban peleando, y a falta de algunas fechas sabíamos cuál era el equipo descendido, por ejemplo, y para mí ha sido excepcional, la dinámica que tiene el certamen con 10 equipos”, afirmó.

El clásico entre Saprissa y Alajuelense será el domingo 19 de abril, a las 3 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rolo no se aventuró a decir cuál equipo se dejará el primer lugar, cuál llegará al cuarto puesto y cuál se irá a la segunda división, pero hizo un análisis de lo que pasará en los próximos días.

“Me parece que jugarán muchos elementos para la clasificación del cuarto lugar, como el escudo, las emociones, mucho puede jugarse. Tengo más de 10 torneos cortos de no ver una disputa tan cerrada por el cuarto lugar y esto me parece histórico.

“De 10 equipos, solo Puntarenas FC ya no pelea nada, porque dejó ir el resultado ante Herediano y sobre el descenso, nadie se imaginaba lo que pasaría con San Carlos, que ha perdido 4 partidos, que se cayera tan estrepitosamente”, comentó.

A la segura

El periodista José Pablo Alfaro, de Tigo Sports analizó el cierre de cada equipo y según la cantidad de bajas que tienen y los partidos que disputarán sacó conclusiones.

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“Me parece que Saprissa cerrará como líder. Cartago anda bien, pero lo siento diezmado a nivel de planilla y me da la impresión de que Heredia llega muy parecido a Saprissa, pero es mucho más dependiente de Marcel Hernández, será un cierre durísimo”, explicó.

Guadalupe y Pérez Zeledón están en los últimos lugares de la tabla. Foto: prensa PZ. (Prensa: Pérez Zeledón/Prensa: Pérez Zeledón)

Sobre el cuarto lugar, el comunicador cree que Alajuelense terminará avanzando a las semifinales y explicó sus razones:

“Creo que por escudo, por jerarquía, termina clasificando la LDA de cuarto, por calendario. Liberia es un rival directo, y tiene un calendario durísimo, es más complicado el cierre de Liberia.

“Creo que ahí Óscar Ramírez sacará su experiencia para cerrar este tipo de partidos y apelarán a la experiencia y categoría de ciertos jugadores”, añadió.

¿Y cuál equipo bajará a la Liga de Ascenso?

“Sigo creyendo que desciende Guadalupe FC. El partido contra San Carlos será muy difícil y si gana, podríamos creer que Guada tiene vida, matemáticamente hablando.

“La diferencia entre ambos es de seis puntos, es relativamente razonable y creo que al final San Carlos logra salvar la categoría”, aseguró.