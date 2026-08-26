Unafut reveló quién fue el mejor jugador de la pasada jornada

Unafut, en conjunto con Sofascore, anunció quién fue el mejor jugador de la pasada jornada 5 del Apertura 2026.

El ente de la primera división puso al delantero del Cartaginés, Joaquín Alonso Hernández, como el mejor jugador de la fecha anterior, quien acabó su partido con dos anotaciones en el triunfo por 4-1 del equipo dirigido por Amarini Villatoro ante Escorpiones de Belén.

Hernández fue le mejor de la jornada anterior. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Les presentamos el mejor jugador y el equipo ideal de la jornada 5 del torneo de Apertura 2026 de Liga de Unafut, gracias a la nueva alianza con Sofascore”, mencionaron en el anuncio de Hernández como el mejor jugador.

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Además, presentaron al mejor once de la fecha, en el que están el portero Guido Jiménez de Inter San Carlos; en la defensa, Jefferson Rivera, Jean Carlo Agüero, Ariel Soto y Adrián Chévez.

En la media: Alex López, Joel Campbell, José Mario Pinto y Daniel Colindres; en la zona de ataque, Joaquín Alonso y Juan Gaete.