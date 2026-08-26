Saprissa, Cartaginés y Herediano reciben duras sanciones tras la jornada 5

El Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones de la última jornada del fin de semana en la que Cartaginés, Saprissa y Herediano se vieron bastante dañados.

Cartaginés fue el equipo más golpeado y hasta su presidente recibió una dura sanción.

Cartaginés y Leo Vargas fueron los más golpeados tras las sanciones. (Rafael Pacheco Granados)

“Sancionar a Leonardo Vargas con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000,00 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido".

“Sancionar a David Vargas con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000,00 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido".

El jugador Douglas López también conoció su sanción tras la roja directa que vio en el compromiso.

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“Sancionar al jugador Douglas López Araya con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000,00 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez en el torneo que es expulsado por golpear de cualquier manera mediante el juego brusco grave a un adversario".

Los brumosos, además, recibieron una sanción de ₡1.625.000 que se desglosa de la siguiente manera:

“₡375.000,00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

₡750.000,00 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la segunda vez del torneo que se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados.

₡500.000,00 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la primera vez del torneo que se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados", informaron en el comunicado de prensa.

En el caso del Saprissa, vieron las siguientes sanciones tras su partido contra el Inter San Carlos en el Carlos Ugalde.

Geiner Segura fue uno de los sancionados en Saprissa. (Albert Marín)

“Sancionar al club con una multa de ₡250.000,00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones)“.

“Sancionar al asistente técnico Geiner Segura con un partido de suspensión y una multa de ₡150.000,00 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que es expulsado por desobedecer las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando de cualquier forma".

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El Herediano, campeón nacional, tuvo las siguientes sanciones después del duelo contra Sporting.

“Sancionar al club con una multa de ₡500.000,00 de conformidad con el artículo 57BIS inciso 10) al ser la primera vez en el torneo que no cumple con la zona mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa".

Por otro lado, el Inter San Carlos recibió una multa de 605.000 colones, Sporting, 500.000 colones, Pérez Zeledón, 375.000 colones y Puntarenas, 250.000 colones tras la última jornada.