Uno de los jugadores más cotizados del fútbol hondureño confirma acercamiento de Alajuelense

Alajuelense lleva rato buscando un jugador para la media cancha, ese que tome la pelota y ponga pases, el que también tenga la pelota parada como una característica, el armador de juego, el que lleve los tiempos en general, algo que en Tibás se ve con un Mariano Torres o en Heredia con Elías Aguilar o de igual forma en Cartago con Cristopher Núñez.

Después de la serie de cuartos de final de Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, muchos vieron a un volante de las águilas con ciertas condiciones para esa media cancha rojinegra, como lo es Rodrigo “Droopy” Gómez, que dicho sea de paso, le marcó un tanto a la Liga en el duelo de vuelta, no obstante, los erizos lograron remontar la eliminatoria y llevarse el boleto a semis.

Rodrigo Gómez asegura que de Alajuelense ya le preguntaron por su situación en Motagua

El Droopy confirmó que en la Liga ya le preguntaron por su situación.

“Eso es cierto, es lo único que, bueno, que ahí podemos decir, que me han preguntado y nada más como estaba la institución. Pero como yo le dije, todavía falta mucho para diciembre, tenemos retos muy importantes y sería egoísta de mi parte pensar en mí y no pensar en este equipo”, expresó el Droopy a la prensa de Honduras.

Rodrigo asegura que Motagua seguirá siendo su prioridad y que su contrato es hasta diciembre del 2026.

“Siempre Motagua es la prioridad cuando no se tiene el contrato. En diciembre, que ha pasado una situación similar con equipos de acá de la liga, siempre Motagua tuvo la prioridad. Primero que nada, van a tener que hablar con ellos y si llega a querer concretarse, es todo. Porque Motagua tiene la prioridad. Tiene un año más de oportunidades”.

El volante asegura que es gratificante ver como en el exterior se fijen en su trabajo.

“Bueno, eso ahí se está encargando una persona, la misma persona que me trajo a mí acá, a Motagua, pero uno lo toma con calma, tranquilo, siempre respeto la disposición que tengo, tengo un contrato vigente, no le voy a mentir que es gratificante que otros equipos desde el exterior se comuniquen con mi agente para saber la situación, pero hoy la cabeza está en Motagua”, afirmó el futbolista en una entrevista con Diario Diez de Honduras.