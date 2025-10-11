¿Cuál título disfrutó más Fernán Faerron, la 30 de Alajuelense o Herediano? Defensor respondió de forma tajante

Fernán Faerron jugó con Alajuelense y con Herediano, pero disfrutó más los títulos que ganó con el actual bicampeón nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El defensa tico, Fernán Faerron, siempre ha estado en el ojo del huracán por diversas polémicas que lo han envuelto durante su carrera como futbolista.

Su paso por Liga Deportiva Alajuelense fue el que más eco dejó entre los aficionados, debido a su forma de salir de la institución, pero sobre todo porque tiempo después se unió a las filas del Herediano, equipo en el que sumó algunas polémicas por actitudes contra sus excompañeros y contra la afición rojinegra.

Los momentos más felices de Faerrón en su carrera futbolistica

El jugador habló con el periodista Maynor Solano, y este le consultó por los tres momentos más felices de su carrera y el joven futbolista no dudó en señalar algo que a muchos liguistas no les agradará.

“Creo que le top uno es el campeonato de la 30 con Herediano, después el debut con selección y el mundial de la India”, dijo Fernán sin agregar en ningún momento alguno de sus títulos conquistados en Alajuela, como lo fueron el campeonato nacional en 2020 o la Liga Concacaf ante Saprissa.

Fernán Faerron ganó la 30 con Alajuelense ante Herediano en diciembre del 2020. (Prensa Alajuelense)

Su salida de Alajuelense

Faerrón le mencionó a Solano que le dolió su salida de la Liga, sobre todo porque fue muy repentina.

“Pasaron cosas que no tuvieron que ver conmigo en temas administrativos, yo venía de ser campeón en la 30 y de la Centroamericana que le ganamos a Saprissa y de un pronto a otro dejé de ser ese jugador regular a ser ahora uno que jugaba un partido sí y otro no, entonces empezaron a pasar cosas muy raras y eso genera una roncha a uno y frustración. Yo con mi familia estaba muy tranquilo, ya que sabíamos que todo lo dicho era mentira (rumores de su comportamiento), había que buscar culpables a todos los problemas que estaban teniendo (en Alajuelense).

“Se dijeron muchas cosas para intentar afectar mi carrera e inmediatamente dimos un comunicado (que decía) que las cosas no eran así y con eso se pararon (las cosas que decían de él), por ejemplo, se dijo lo de pasar alineaciones, algo que en la ética de un futbolista... jamás me pasaría a mí hacerlo”, acotó el defensor.

“Claramente me dolió por lo que estaba pasando, yo sé que tuve un caracter combativo, pero me achacaron muchas cosas que no eran ciertas ni que daban para tanto, así que duele salir así, por lo que dejó una espinita y sangre en el ojo”, apuntó Fernán.

Su salida de Herediano

Fernán añadió que fue una sorpresa su salida de Heredia, ya que tuvo desacuerdos contractuales que no pudo resolver con el actual monarca nacional.

“Fue sorpresa para todos, hasta para mí, no esperaba que se manejara de esa manera, tuvimos desacuerdos contractuales, los cuales yo me acerqué para resolver más de una vez, pero realmente las dizque soluciones que me intentaron dar no llenaron las expectativas de lo que realmente tenía que ser, de ahí fue que cada uno decidió partir los caminos.

“Yo no pedía más ni menos de lo que estaba en mi contrato, solo que se respetera, pero por confidencialidad del finiquito no se pueden dar más detalles”, señalo el exjugador florense.