Valeria del Campo habla sobre Amelia Valverde: “No me corresponde decir si va a estar o no”

La Selección femenina regresó al país tras su participación en la Copa del Mundo. (MARTY MELVILLE/AFP)

La Selección femenina regresó al país este jueves por la mañana, luego de su participación en el Mundial de Australia - Nueva Zelanda.

El departamento de prensa de la Federación acordó que las jugadoras Raquel Rodríguez y Valeria del Campo serían las encargadas de dar declaraciones. La entrenadora Amelia Valverde ni el director de Selecciones, Claudio Vivas, conversaron con los medios.

La defensa Valeria del Campo lamentó el poco apoyo que tuvo la Nacional durante su participación en la Copa de Mundo.

“Hay mucho aprendizaje, se dieron resultados que no queríamos, pero al final es parte de.

“Creo que lo que pasó no es solo culpa del cuerpo técnico, es de todos los que estamos involucrados en esto, ojalá tuviera las herramientas, pero no puedo hacerlo. Invito a los clubes que lo están intentando, a que sigan trabajando, sigan fuertes por este camino”, comentó.

Valeria fue consultada sobre si debe seguir Amelia Valverde como entrenadora y esto dijo:

“Aquí tendemos a no sé si dejar de lado analizar el contexto, los resultados no le ayudan y hay críticas de resultados táctico-técnicos, pero el torneo local solo tiene 2 partidos parecidos a los de un nivel internacional.

“Acá hay jugadoras que se levantan a las 5 de la mañana para entrenar y luego ir a trabajar, y el desempeño no fue el adecuado, pero hay una historia detrás de eso. No me corresponde decir si va a estar o no, ojalá se haga lo mejor para la Selección”, comentó.

Del Campo manifestó que la culpa de los resultados de la Tricolor no es solamente de la entrenadora.

“Hay una responsabilidad compartida, como para que se diga que solo una persona, los errores los hacemos nosotras en cancha. Contra Zambia cometimos errores puntuales y es simplista enfocar esa energía cuando cada quien trata de hacer las cosas de la mejor manera”, dijo.